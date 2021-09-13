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Замглавы МИД РФ Рябков призвал предотвратить гонку вооружений в космосе

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 13:51
Армия
Замглавы МИД РФ Рябков призвал предотвратить гонку вооружений в космосе
wikipedia.org  /  The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Москва, 13 сентября. Москва призывает другие страны сесть за стол переговоров для выработки мер по предотвращению гонки вооружений в космосе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В понедельник Рябков принял участие в международной «Гагаринской» конференции, где также присутствовал замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Александр Дейнеко. В приветственной речи Дейнеко подчеркнул, что важной задачей для международного сообщества теперь является предотвращения гонки вооружений на земной орбите и в космосе.

В качестве примера договора, который мог бы остановить возможную милитаризацию космоса, Дейнеко предложил российско-китайский проект договора, внесенный на рассмотрение на Конференции по разоружению в Женеве. Рябков добавил, что документ по ограничению размещения оружия в космосе поддержали и другие государства.

«Полноформатными участниками уже стали три десятка государств, их число постоянно расширяется», — добавил Рябков.

Как отметил замглавы МИД РФ, Москва выступает за сотрудничество в космической сфере и заинтересована в продолжении сотрудничества с другими странами в этой отрасли.

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россия рябков космическое оружие
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