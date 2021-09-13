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Путин пожелал паралимпийцам ярких побед после награждения в Кремле

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 12:56
Спорт
Путин пожелал паралимпийцам ярких побед после награждения в Кремле
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 13 сентября. Президент России Владимир Путин встретился с победителями Паралимпиады в Токио, поблагодарил их за достигнутые результаты и пожелал ярких побед в будущем.

В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и паралимпийцев, представлявших страну на Играх в Токио. Глава государства вручил награды победителям международных соревнований.

«Ваши судьбы достойны экранизации, книги. Хочу еще раз поблагодарить вас за ваше упорство. <...> Позвольте мне от души пожелать вам успехов, спортивной удачи, энергии и, конечно же, ярких побед в будущем», — сказал Путин.

Награды российским серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр в столице Японии в этот же день вручил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Команда Паралимпийского комитета России принимала участие в соревнованиях без национального флага, гимна и другой символики из-за санкций WADA. Сборная заняла четвертое место в общем медальном зачете по количеству выигранного золота.

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