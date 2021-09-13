Читатели Daily Express назвали Россию надежным поставщиком газа

Лондон, 13 сентября. Соединенные Штаты Америки пытались заблокировать российско-немецкий проект «Северный поток — 2», что могло привести к энергетическому кризису в Европе.

Такое мнение высказали читатели издания Daily Express. Журналисты британских СМИ опубликовали статью о газопроводе «Северный поток — 2». В материале они отметили, что проект якобы будет использоваться в целях оказания давления на Европу и Украину. Однако пользователи Сети вступились за «СП-2» и подчеркнули, что именно этот трубопровод направлен на обеспечение энергобезопасности в регионе.

Американская сторона пыталась устроить энергетическую ловушку Европе, стремясь не допустить запуска газопровода. Однако президент России Владимир Путин «переиграл» Запад и оказался в этой истории победителем, считают в комментирующие.

«Единственный победитель — это Путин, (страны Запада. — Прим.ФАН) вы должны снять перед ним шляпу», — написал читатель под ником Captain Cod.

Кроме того, британские пользователи назвали российское государство надежным поставщиком газа. Ожидающий запуска «Северный поток — 2» станет беспроигрышным вариантом для РФ и Европы, уверены читатели СМИ.

Ранее в Facebook осудили главу офиса украинского лидера Андрея Ермака за выпады против газопровода. В социальной сети отметили, что зарубежные государства не в первый раз пытаются указать на «вину» РФ во всех бедах.