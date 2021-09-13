Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 14:10
14:07
Происшествия
Заслуженный пилот РФ Сытник заявил о неспособности командира L-410 принимать адекватные решения
14:03
Происшествия
Генконсульство: россияне не пострадали при ДТП с автобусом в Турции
14:03
Политика
МИД Франции призвал талибов соблюдать права афганцев на свободу передвижения
14:03
Политика
Лавров: власти Чехии не предоставили информацию об аресте россиянина Франчетти
14:01
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО гендиректора осетинского завода Габараеву по делу о растрате
14:00
Весь мир
Ливийцы настаивают на срочном выводе иностранных войск и наемников из страны
13:54
Армия
Песков: развитие ВТС всегда присутствует в повестке России и Белоруссии
13:53
Армия
Песков: президент России не обязан носить военную форму
13:52
Происшествия
Суд отклонил жалобу на арест бывшего главы правительства Северной Осетии Такоева
13:52
Весь мир
Известный сомалийский торговец людьми арестован в Ливии
Все новости

Читатели Daily Express назвали Россию надежным поставщиком газа
Политика
Читатели Daily Express назвали Россию надежным поставщиком газа
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Лондон, 13 сентября. Соединенные Штаты Америки пытались заблокировать российско-немецкий проект «Северный поток — 2», что могло привести к энергетическому кризису в Европе.

Такое мнение высказали читатели издания Daily Express. Журналисты британских СМИ опубликовали статью о газопроводе «Северный поток — 2». В материале они отметили, что проект якобы будет использоваться в целях оказания давления на Европу и Украину. Однако пользователи Сети вступились за «СП-2» и подчеркнули, что именно этот трубопровод направлен на обеспечение энергобезопасности в регионе.

Американская сторона пыталась устроить энергетическую ловушку Европе, стремясь не допустить запуска газопровода. Однако президент России Владимир Путин «переиграл» Запад и оказался в этой истории победителем, считают в комментирующие.

«Единственный победитель — это Путин, (страны Запада. — Прим.ФАН) вы должны снять перед ним шляпу», — написал читатель под ником Captain Cod.

Кроме того, британские пользователи назвали российское государство надежным поставщиком газа. Ожидающий запуска «Северный поток — 2» станет беспроигрышным вариантом для РФ и Европы, уверены читатели СМИ.

Ранее в Facebook осудили главу офиса украинского лидера Андрея Ермака за выпады против газопровода. В социальной сети отметили, что зарубежные государства не в первый раз пытаются указать на «вину» РФ во всех бедах.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Читатели Daily Express назвали Россию надежным поставщиком газа
россия сша европа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru