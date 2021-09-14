Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 06:53
06:52
Общество
Минприроды намерено ввести обновленный норматив утилизации отходов в 2022 году
06:46
Политика
Пушков похвалил «удачный троллинг» экс-премьера Украины Азарова над Зеленским
06:43
Происшествия
Холодильник загорелся в одной из петербургских квартир Центрального района
06:38
Технологии
Google получила многомиллионный штраф в Южной Корее
06:21
Происшествия
Спасатели потушили пожар в 12-комнатной коммуналке Петербурга
06:21
Экономика
«Синергия»: большинство россиян хотят зарабатывать 50-70 тысяч рублей в месяц
06:20
Общество
Ивана Урганта наградили орденом Звезды Италии
06:17
Технологии
Роскосмос: пуск «Союза-2.1б» со спутниками намечен на 14 сентября с Байконура
06:11
Происшествия
NHK: почти все фильтры на японской АЭС «Фукусима-1» вышли из строя
06:08
Шоу-бизнес
Нарколог Иманбаев: Волочкова периодически уходит в запои
Все новости

Полностью заслуженная награда: Милонов о вручении Беглову ордена Александра Невского
Общество
Полностью заслуженная награда: Милонов о вручении Беглову ордена Александра Невского
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Госдумы, деятель Русской православной церкви Виталий Милонов прокомментировал награждение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова орденом Александра Невского II степени. Награждение прошло в рамках празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Главные торжества состоялись 12 сентября в Александро-Невской лавре. В Свято-Троицком соборе прошла божественная литургия, затем состоялся крестный ход. Вечером над Петербургом прогремел праздничный салют. 12 сентября — праздник перенесения мощей князя Александра Невского из Владимира в Петербург по указу императора Петра I.

Виталий Милонов участвует в крестном ходе 12 сентября 2019 года
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Праздничное богослужение в Петербурге провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель РПЦ вручил Александру Беглову орден Александра Невского. Принимая награду, губернатор поблагодарил патриарха за неустанную заботу о Петербурге и его жителях. По мнению Виталия Милонова, орден, который получил Александр Беглов, более чем заслуженный, но для губернатора, как для истинного христианина, служение важнее всех наград.

«У нас в Петербурге традиционно сохраняется очень теплый климат во взаимоотношениях Русской православной церкви и руководства города, — отметил Милонов в беседе с ФАН. — Пандемия многое обострила, но мы с вами видели, что власти Петербурга, вводя ограничения, всегда исходили из принципа разумности. У нас многое было в более мягком, чем в других регионах, варианте, например храмы у нас все-таки не закрывались. Надеюсь, так будет и дальше».

По словам Милонова, возможность верующим не отрываться от церкви очень важна и Беглов много делает для укрепления связей города с РПЦ.

«Александр Дмитриевич [Беглов] — очень верующий человек, — отметил Виталий Милонов. — Он давно знаком с патриархом, не только в качестве губернатора, но и задолго до этого, когда он был известным федеральным политиком. Так что губернатор и патриарх давно дружески общаются. Что касается ордена Александра Невского, это полностью заслуженная награда, с которой мы Александра Дмитриевича, конечно, поздравляем. Но я уверен, что для него, как для истинного христианина, главное не награда, а служение».

Крестный ход в Петербурге 12 сентября 2019 года
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Святой благоверный князь Александр Невский считается духовным покровителем Санкт-Петербурга. Орден имени этого святого существовал еще в Российской империи. Во время Великой Отечественной войны орден Александра Невского был возрожден в СССР как военная награда для комсостава Красной армии.

Орден в честь благоверного князя в очередной раз возродили в современной России, дизайн награды повторяет исторический. Орденом Александра Невского награждают находящихся на государственной службе граждан РФ за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства; за многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета и обороноспособности России, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья, а также за другие заслуги.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Полностью заслуженная награда: Милонов о вручении Беглову ордена Александра Невского
милонов петербург патриарх кирилл беглов александр невский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru