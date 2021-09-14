Полностью заслуженная награда: Милонов о вручении Беглову ордена Александра Невского

Депутат Госдумы, деятель Русской православной церкви Виталий Милонов прокомментировал награждение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова орденом Александра Невского II степени. Награждение прошло в рамках празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Главные торжества состоялись 12 сентября в Александро-Невской лавре. В Свято-Троицком соборе прошла божественная литургия, затем состоялся крестный ход. Вечером над Петербургом прогремел праздничный салют. 12 сентября — праздник перенесения мощей князя Александра Невского из Владимира в Петербург по указу императора Петра I.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Праздничное богослужение в Петербурге провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель РПЦ вручил Александру Беглову орден Александра Невского. Принимая награду, губернатор поблагодарил патриарха за неустанную заботу о Петербурге и его жителях. По мнению Виталия Милонова, орден, который получил Александр Беглов, более чем заслуженный, но для губернатора, как для истинного христианина, служение важнее всех наград.

«У нас в Петербурге традиционно сохраняется очень теплый климат во взаимоотношениях Русской православной церкви и руководства города, — отметил Милонов в беседе с ФАН. — Пандемия многое обострила, но мы с вами видели, что власти Петербурга, вводя ограничения, всегда исходили из принципа разумности. У нас многое было в более мягком, чем в других регионах, варианте, например храмы у нас все-таки не закрывались. Надеюсь, так будет и дальше».

По словам Милонова, возможность верующим не отрываться от церкви очень важна и Беглов много делает для укрепления связей города с РПЦ.

«Александр Дмитриевич [Беглов] — очень верующий человек, — отметил Виталий Милонов. — Он давно знаком с патриархом, не только в качестве губернатора, но и задолго до этого, когда он был известным федеральным политиком. Так что губернатор и патриарх давно дружески общаются. Что касается ордена Александра Невского, это полностью заслуженная награда, с которой мы Александра Дмитриевича, конечно, поздравляем. Но я уверен, что для него, как для истинного христианина, главное не награда, а служение».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Святой благоверный князь Александр Невский считается духовным покровителем Санкт-Петербурга. Орден имени этого святого существовал еще в Российской империи. Во время Великой Отечественной войны орден Александра Невского был возрожден в СССР как военная награда для комсостава Красной армии.

Орден в честь благоверного князя в очередной раз возродили в современной России, дизайн награды повторяет исторический. Орденом Александра Невского награждают находящихся на государственной службе граждан РФ за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства; за многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета и обороноспособности России, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья, а также за другие заслуги.