Рособрнадзор сообщил о допандемийном формате проведения ЕГЭ в 2022 году

Москва, 13 сентября. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году пройдет в традиционном формате, который существовал до начала пандемии коронавируса в России.

Однако все будет зависеть от ситуации с COVID-19. Окончательное решение по организации и сроках ЕГЭ могут принять осенью на основе эпидситуации в стране, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если не будет очередных волн COVID-19, если ситуация стабилизируется, тогда мы в тех же рамках, может быть, в том формате, который был раньше, в привычном формате проведем ЕГЭ», — объяснил он в беседе с ТАСС.

Как стало известно ранее, российских выпускников школ ожидают небольшие изменения в ЕГЭ почти по всем предметам. Например, Рособрнадзор намерен сократить время для сдачи экзаменов по обществознанию и истории.