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Правило Путина: аналитики Sohu раскрыли один из секретов госбезопасности России
Политика
Правило Путина: аналитики Sohu раскрыли один из секретов госбезопасности России
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 13 сентября. Президент России Владимир Путин однажды сформулировал одно из главных правил государственной безопасности, которого придерживается все время работы, пишут аналитики издания Sohu.

Китайские аналитики раскрыли один из главных секретов работы российского правительства, пишет «ПолитРоссия». Российская Федерация относится к тем государствам, в которых президент и глава правительства играют ключевую роль в принятии всех решений, и одно просто правило помогает гарантировать безопасность хотя бы одного члена этого тандема.

Как обратили внимание журналисты Sohu, если президент России Владимир Путин куда-то отправляется на самолете, то глава кабмина Михаил Мишустин остается на земле. И наоборот: если Мишустин поднялся на борт авиалайнера, Путин в этот день никуда не летит. В результате два главных человека в Российской Федерации никогда вместе не находятся в воздухе, и в случае чрезвычайной ситуации один из них сможет оперативно перехватить управление огромной страной.

«Это правило должно быть строго соблюдено и не может быть нарушено даже Путиным. Почему российский лидер пошел на столь жесткие меры? «Закон Путина» — основа стабильности страны», — объясняют китайские колумнисты.

Последние переговоры на высшем уровне Путин провел в Кремле — 9 сентября российский лидер обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы реализации интеграционных проектов в рамках Союзного государства. Читатели авторитетного немецкого издания Der Spiegel поделились мнением о том, какие большой геополитической игры кроются за беседой глав государств.

Вскоре после завершения переговоров в Кремле была анонсирована очередная встреча Путина и Лукашенко — на этот раз, в Белоруссии, пишет НСН. Президенты встретятся в рамках саммита Союзного государства.

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Все новости / Политика / Правило Путина: аналитики Sohu раскрыли один из секретов госбезопасности России
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