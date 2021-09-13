ЦБ придумал план борьбы с назойливой рекламой от банков

Москва, 13 сентября. Реклама банков стала еще назойливей, на это обратили внимание регуляторы. Как теперь финансисты должны оформлять согласие на рекламу и что им грозит за нарушение?

ЦБ совместно с Федеральной антимонопольной службой РФ создали письменные рекомендации, адресованные банкам, микрофинансовым организациям, кредитным и сельскохозяйственным кооперативам, а также ломбардам. В письмах (ЦБ — № ИН-06-59/70, ФАС — № АК/75514/21) надзорные ведомства указывают на то, что распространение рекламной информации по сетям электросвязи — телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной — допускается только при условии предварительного согласия абонента.

С документом о согласии ситуация достаточно неоднозначная: кредиторам необходимо оформлять документ, дающий право присылать рекламные сообщения, избегая конфликтов из-за разного понимания наличия или отсутствия согласия. В документе должен быть указан срок действия разрешения и не должно содержаться условие о его автоматическом продлении. Форма документа может быть в виде приложения к конкретному договору или в виде отдельной формы на сайте кредитующей компании.

ЦБ сообщил, что на данный момент есть ситуации, когда формальное согласие на получение рекламы просто прописывается в одном из пунктов договора, который заключают между собой компания и клиент по поводу условий предоставления кредита, или иного документа, сопутствующего выдаче кредитных средств. Заемщик при этом не обладает правом отказаться от дачи согласия на получение рекламы. Такая ситуация, по мнению регулятора, является нарушением закона. Более того, отказ клиента от получения рекламной информации не может быть основанием для отказа в выдаче кредита.

Банки на рекомендации ЦБ и ФАС отреагировали довольно сдержанно.

«За последние 2-3 года большинство россиян становятся клиентами того банка, на карту которого они получают зарплату, а если они меняют работу, то, как правило, меняют и банк. Противодействовать такому перетоку — основная сверхзадача клиентских подразделений каждого кредитного учреждения. Для этого используются все законные методы, включая различного рода рекламные рассылки», — на условиях анонимности пояснила «Лайфу» руководитель департамента клиентского обслуживания одного из крупнейших банков России.

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Она также считает, что сейчас между банками высокая конкуренция за каждого клиента, и напоминание клиентам о своих услугах является одним из главных элементов такой борьбы.

«Так как письмо ЦБ носит рекомендательный характер, его, конечно, примут к сведению, но только как пожелание, а серьезно переделывать технологические процессы и внутреннюю документацию банки пока торопиться не будут. Хотя в случае жалоб осуществлять рекламное воздействие на жалобщиков, скорее всего, перестанут», — считает она.

Банки вкладывают огромные средства в рекламную гонку.

«Конечно, банки просто так не откажутся от навязывания своей рекламы, но совместное заявление ЦБ и ФАС все-таки может принести пользу. Теперь у граждан, которых заваливают банковской рекламой без их согласия, появилась возможность более эффективно бороться с этим потоком. Ведь ФАС — одна из структур, которая вполне может применить реальные санкции к банкам: выпустив соответствующее письмо, она декларирует свою вовлеченность в процесс контроля за «рекламными атаками». Теперь в ответ на жалобы граждан ФАС уже не сможет просто присылать отписки о том, что это — сфера регулирования другого ведомства», — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов (МОКА) Богдан Леськив.

Федеральная антимонопольная служба обязана пресекать нарушения в сфере рекламы. При этом полномочия ведомства состоят не только в расследовании нарушений закона, но и в возможности налагать на нарушителей штраф до 500 тыс. рублей за каждый установленный факт.

Чтобы ФАС начала проверку, необходимо письменное обращение. Подать его можно на официальном сайте ведомства или через портал «Госуслуги». В своем обращении нужно не забыть указать, что действия заваливающей вас рекламным спамом кредитной организации противоречат рекомендациям ФАС. При навязывании рекламы по телефону лучше обратиться к сотовому оператору, сообщив об отзыве согласия на обработку ваших персональных данных и получение рекламы на мобильный телефон.

Ранее сообщалось, что банки стали больше вкладывать в рекламу в 2021 году.