МИД Украины заявил о совместной работе с Чехией по задержанию Франчетти

Киев, 13 сентября. Украина и Чехия совместно работали над задержанием россиянина Александра Франчетти. В Киеве ожидают выдачу гражданина РФ.

Франчетти задержали в международном аэропорту Праги. Украина считает, что он якобы ответственен за «совершение ряда преступлений против государства». В частности, Киев недоволен участием россиянина в событиях Крымской весны.

«Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей<...>Украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти<...>Украине», — заявил представитель украинского МИД Олег Николенко

Следственный комитет РФ проверяет правовые основания для задержания россиянина. Посольство в Чехии поддерживает контакты с Франчетти.