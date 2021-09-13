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МИД Украины заявил о совместной работе с Чехией по задержанию Франчетти

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 12:36
Политика
МИД Украины заявил о совместной работе с Чехией по задержанию Франчетти
wikipedia.org  /  SergKh78 / CC BY-SA 4.0

Киев, 13 сентября. Украина и Чехия совместно работали над задержанием россиянина Александра Франчетти. В Киеве ожидают выдачу гражданина РФ.

Франчетти задержали в международном аэропорту Праги. Украина считает, что он якобы ответственен за «совершение ряда преступлений против государства». В частности, Киев недоволен участием россиянина в событиях Крымской весны.

«Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей<...>Украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти<...>Украине», — заявил представитель украинского МИД Олег Николенко

Следственный комитет РФ проверяет правовые основания для задержания россиянина. Посольство в Чехии поддерживает контакты с Франчетти.

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украина чехия франчетти
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