Если взять сто человек и спросить у них, зачем нужны знания в области анатомии, то большинство наверняка ответят одинаково: диагностировать и лечить. И действительно, в основном это так и есть. Глубокие знания анатомии ― строения тела и работы внутренних органов ― помогают определить источник заболевания и выработать план лечения.

Однако в медицине существует направление, в котором знания анатомии так же необходимы, но при этом никакого лечения уже не предполагается. Речь пойдет о судмедэкспертизе. В этой статье мы рассмотрим особенности профессии судмедэксперта: где учиться и куда идти работать.

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Из истории профессии

Судебно-медицинская экспертиза призвана ответить на вопрос «почему». Судмедэксперты работают в тесном контакте с правоохранительными органами и помогают установить, что привело к смерти человека, была ли это насильственная смерть или несчастный случай.

Судебная медицина сформировалась в отдельную специальность только к концу XX века. Но еще во времена древних цивилизаций были попытки использовать знания врачевателей для раскрытия преступлений. Самым ранним письменным документом, подтверждающим проведение вскрытия с целью изучения насильственной смерти, является трактат индийских врачей «Сушрута Самхита», который датируется I веком до н. э. В итальянских архивах сохранился письменный отчет Антистия ― врача, осматривавшего тело Цезаря сразу после убийства. В Китае в средине XIII века было создано что-то вроде учебного пособия, в котором описывались способы применения медицинских знаний для раскрытия преступления, — «Записки о смытии обиды».

Известно, что в Средние века хирургические вмешательства и изучение трупов были запрещены по религиозным причинам. И еще долгое время хирургия была не самой популярной отраслью, так как врачи брезговали проводить манипуляции собственными руками. Это считалось «грязным» и непрестижным.

Огромную роль в развитии судебной медицины сыграл французский хирург Амбруаз Парэ. Он был личным врачом французских королей из династии Валуа ― детей Екатерины Медичи — и, к слову, доверенным лицом последней. Именно Парэ впервые попытался систематизировать знания в области судмедэкспертизы и осуществил первое судебно-медицинское вскрытие. Это было в 1562 году.

В России это направление во многом обязано своим развитием Петру I. Судмедэкспертизой стали прицельно заниматься после судебной реформы, проведенной царем. Начиная со второй половины XVII века, судебную медицину начали преподавать в университетах. Первые фундаментальные работы появились во второй половине XIX века. Так, выдающийся хирург Н. И. Пирогов впервые в 1849 году описал дефекты тканей в качестве признака, позволяющего различить входное и выходное пулевые отверстия.

Что делает судмедэксперт сегодня

Прежде всего, судмедэксперт — это все-таки врач, хотя, как уже было отмечено, он никого не лечит. Область его профессиональных интересов:

изучение травм и увечий, полученных криминальным путем;

заключение о степени тяжести травм и о том, каким способом были нанесены повреждения;

проведение ДНК-тестов;

исследование трупов, если смерть вызывает сомнения у сотрудников правоохранительных органов;

дача показаний в процессе следствия;

выезд на место преступления и участие в следственных мероприятиях.

Работа судмедэксперта тесно связана с судами и органами следствия. Кроме того, они находятся в постоянном контакте с патологоанатомической службой, гистологическими лабораториями, коллегами, проводящими генетические экспертизы. За результат своей работы судмедэксперт несет уголовную ответственность.

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В чем разница между судмедэкспертом и патологоанатомом

Судмедэкспертов действительно часто путают с врачами-патологоанатомами. Видимо, это связано с тем, что и те, и другие имеют дело в основном с умершими людьми и основная их задача ― установить причину смерти. Однако разница все-таки есть. Так, патологоанатомы работают в морге при больницах. В случае смерти пациента именно они проводят вскрытие, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз врачей.

Кроме этого, важная и достаточно большая часть работы патологоанатомов ― подтверждение и уточнение диагноза пациенту. В частности, гистологические и иммуногистохимические исследования, так называемые биопсии. Эти исследования заключаются во внимательном изучении и описании препаратов ― кусочков тканей, взятых у пациента для уточнения заболевания.

Так, это очень важно в онкологии. Патологоанатомы внимательнейшим образом изучают фрагменты новообразований с целью точного определения наличия или отсутствия раковых клеток. Если новообразование злокачественное, его тщательно классифицируют, чтобы лечащий врач подобрал максимально эффективное лечение. Таким образом, патологоанатом большую часть времени проводит вовсе не в морге, а в лаборатории с микроскопом.

Судмедэксперт больше сосредоточен на установление причин смерти явно криминального характера либо при наличии подозрений на криминальный характер. С живыми людьми работать приходится в случае, когда нужно описать побои, травмы и повреждения, полученные вследствие насильственных действий. Обязанности судмедэксперта лежат больше в области криминалистики.

Где учиться на судмедэксперта

Прежде чем рассмотреть вопрос об образовании в области судебной медицины, скажем пару слов о качествах, необходимых будущему судмедэксперту. Вряд ли нужно лишний раз говорить о том, насколько это сложная и специфическая сфера деятельности. Поэтому при отсутствии следующих качеств работать в этой отрасли будет сложно:

Эмоциональная устойчивость.

Умение сосредоточиться, не отвлекаться.

Отсутствие брезгливости.

Аналитическое мышление.

Способность мыслить критически.

Интерес к головоломкам и тайнам.

Соответствующее образование получают в медицинских вузах в рамках обучения по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия». Для поступления в вуз после 11 класса, выпускнику нужно сдать ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии.

После окончания института выпускник получает квалификацию врача-терапевта или врача-педиатра. После чего необходимо поступать в ординатуру. Обучение представляет собой теоретический блок и практическую работу под контролем опытного наставника и длится два года. Ординатура по программе «судебно-медицинская экспертиза» есть в ряде вузов как в Москве, так и в регионах:

РНИМУ им. Н. И. Пирогова;

РУДН;

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова;

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет;

Тюменская государственная медицинская академия;

Иркутский государственный медицинский университет.

Федеральное агентство новостей /

Где работает и сколько зарабатывает судмедэксперт в России

После окончания учебы искать работу можно в независимом центре судебно-медицинской экспертизы либо в правоохранительных органах в составе МВД и ФСБ. Для карьерного роста необходимо постоянно подтверждать свою квалификацию, получать разряды, а также вести научную деятельность. Защита диссертации, публикации в профильных журналах, участие в конференциях помогут в развитии карьеры и увеличении дохода.

Профессия судмедэксперта — плюсы и минусы

Как и в любой другой медицинской специальности, рассматривать плюсы и минусы в профессии судмедэксперта в традиционном ключе несколько необъективно. В этом случае речь всегда идет о призвании. Тяжелая работа в сочетании с длительной учебой и необходимостью постоянно совершенствовать свои знания не позволяет отнестись к выбору будущего легкомысленно — слишком много ресурсов нужно затратить.

Среди плюсов, которые отмечают сами судмедэксперты:

Отсутствие контактов с пациентами. Действительно, не все готовы постоянно общаться с пациентами и их родственниками, а также работать в отделении или операционной. В этом случае в качестве специализации выбирают радиодиагностику, лабораторные исследования или судебную медицину.

Высокая заработная плата: в силу специфики работы судмедэксперты в среднем зарабатывают больше своих коллег.

Короткий рабочий день и различные льготы.

Востребованность.

Минусы профессии судмедэксперта:

Физически тяжелая работа: вскрытие требует силы.

Вредные условия: риск заражения и постоянное использование формалина, вызывающего аллергические реакции.

Морально-этические аспекты.

Психологическая нагрузка.

Много работы за компьютером.

Итак, при выборе будущей специальности внимательно рассмотрите все плюсы и минусы, все особенности профессии судмедэксперта. Больше всего эта сфера деятельности подходит тем, кому всегда хочется докопаться до истины. Если вы любите разгадывать тайны, обладаете аналитическим складом ума и к тому же не слишком впечатлительны, возможно, эта работа как раз для вас.