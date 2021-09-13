Если взять сто человек и спросить у них, зачем нужны знания в области анатомии, то большинство наверняка ответят одинаково: диагностировать и лечить. И действительно, в основном это так и есть. Глубокие знания анатомии ― строения тела и работы внутренних органов ― помогают определить источник заболевания и выработать план лечения.
Однако в медицине существует направление, в котором знания анатомии так же необходимы, но при этом никакого лечения уже не предполагается. Речь пойдет о судмедэкспертизе. В этой статье мы рассмотрим особенности профессии судмедэксперта: где учиться и куда идти работать.
Из истории профессии
Судебно-медицинская экспертиза призвана ответить на вопрос «почему». Судмедэксперты работают в тесном контакте с правоохранительными органами и помогают установить, что привело к смерти человека, была ли это насильственная смерть или несчастный случай.
Судебная медицина сформировалась в отдельную специальность только к концу XX века. Но еще во времена древних цивилизаций были попытки использовать знания врачевателей для раскрытия преступлений. Самым ранним письменным документом, подтверждающим проведение вскрытия с целью изучения насильственной смерти, является трактат индийских врачей «Сушрута Самхита», который датируется I веком до н. э. В итальянских архивах сохранился письменный отчет Антистия ― врача, осматривавшего тело Цезаря сразу после убийства. В Китае в средине XIII века было создано что-то вроде учебного пособия, в котором описывались способы применения медицинских знаний для раскрытия преступления, — «Записки о смытии обиды».
Известно, что в Средние века хирургические вмешательства и изучение трупов были запрещены по религиозным причинам. И еще долгое время хирургия была не самой популярной отраслью, так как врачи брезговали проводить манипуляции собственными руками. Это считалось «грязным» и непрестижным.
Огромную роль в развитии судебной медицины сыграл французский хирург Амбруаз Парэ. Он был личным врачом французских королей из династии Валуа ― детей Екатерины Медичи — и, к слову, доверенным лицом последней. Именно Парэ впервые попытался систематизировать знания в области судмедэкспертизы и осуществил первое судебно-медицинское вскрытие. Это было в 1562 году.
В России это направление во многом обязано своим развитием Петру I. Судмедэкспертизой стали прицельно заниматься после судебной реформы, проведенной царем. Начиная со второй половины XVII века, судебную медицину начали преподавать в университетах. Первые фундаментальные работы появились во второй половине XIX века. Так, выдающийся хирург Н. И. Пирогов впервые в 1849 году описал дефекты тканей в качестве признака, позволяющего различить входное и выходное пулевые отверстия.
Что делает судмедэксперт сегодня
Прежде всего, судмедэксперт — это все-таки врач, хотя, как уже было отмечено, он никого не лечит. Область его профессиональных интересов:
- изучение травм и увечий, полученных криминальным путем;
- заключение о степени тяжести травм и о том, каким способом были нанесены повреждения;
- проведение ДНК-тестов;
- исследование трупов, если смерть вызывает сомнения у сотрудников правоохранительных органов;
- дача показаний в процессе следствия;
- выезд на место преступления и участие в следственных мероприятиях.
Работа судмедэксперта тесно связана с судами и органами следствия. Кроме того, они находятся в постоянном контакте с патологоанатомической службой, гистологическими лабораториями, коллегами, проводящими генетические экспертизы. За результат своей работы судмедэксперт несет уголовную ответственность.
В чем разница между судмедэкспертом и патологоанатомом
Судмедэкспертов действительно часто путают с врачами-патологоанатомами. Видимо, это связано с тем, что и те, и другие имеют дело в основном с умершими людьми и основная их задача ― установить причину смерти. Однако разница все-таки есть. Так, патологоанатомы работают в морге при больницах. В случае смерти пациента именно они проводят вскрытие, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз врачей.
Кроме этого, важная и достаточно большая часть работы патологоанатомов ― подтверждение и уточнение диагноза пациенту. В частности, гистологические и иммуногистохимические исследования, так называемые биопсии. Эти исследования заключаются во внимательном изучении и описании препаратов ― кусочков тканей, взятых у пациента для уточнения заболевания.
Так, это очень важно в онкологии. Патологоанатомы внимательнейшим образом изучают фрагменты новообразований с целью точного определения наличия или отсутствия раковых клеток. Если новообразование злокачественное, его тщательно классифицируют, чтобы лечащий врач подобрал максимально эффективное лечение. Таким образом, патологоанатом большую часть времени проводит вовсе не в морге, а в лаборатории с микроскопом.
Судмедэксперт больше сосредоточен на установление причин смерти явно криминального характера либо при наличии подозрений на криминальный характер. С живыми людьми работать приходится в случае, когда нужно описать побои, травмы и повреждения, полученные вследствие насильственных действий. Обязанности судмедэксперта лежат больше в области криминалистики.
Где учиться на судмедэксперта
Прежде чем рассмотреть вопрос об образовании в области судебной медицины, скажем пару слов о качествах, необходимых будущему судмедэксперту. Вряд ли нужно лишний раз говорить о том, насколько это сложная и специфическая сфера деятельности. Поэтому при отсутствии следующих качеств работать в этой отрасли будет сложно:
- Эмоциональная устойчивость.
- Умение сосредоточиться, не отвлекаться.
- Отсутствие брезгливости.
- Аналитическое мышление.
- Способность мыслить критически.
- Интерес к головоломкам и тайнам.
Соответствующее образование получают в медицинских вузах в рамках обучения по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия». Для поступления в вуз после 11 класса, выпускнику нужно сдать ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии.
После окончания института выпускник получает квалификацию врача-терапевта или врача-педиатра. После чего необходимо поступать в ординатуру. Обучение представляет собой теоретический блок и практическую работу под контролем опытного наставника и длится два года. Ординатура по программе «судебно-медицинская экспертиза» есть в ряде вузов как в Москве, так и в регионах:
- РНИМУ им. Н. И. Пирогова;
- РУДН;
- Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова;
- Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет;
- Тюменская государственная медицинская академия;
- Иркутский государственный медицинский университет.
Где работает и сколько зарабатывает судмедэксперт в России
После окончания учебы искать работу можно в независимом центре судебно-медицинской экспертизы либо в правоохранительных органах в составе МВД и ФСБ. Для карьерного роста необходимо постоянно подтверждать свою квалификацию, получать разряды, а также вести научную деятельность. Защита диссертации, публикации в профильных журналах, участие в конференциях помогут в развитии карьеры и увеличении дохода.
Профессия судмедэксперта — плюсы и минусы
Как и в любой другой медицинской специальности, рассматривать плюсы и минусы в профессии судмедэксперта в традиционном ключе несколько необъективно. В этом случае речь всегда идет о призвании. Тяжелая работа в сочетании с длительной учебой и необходимостью постоянно совершенствовать свои знания не позволяет отнестись к выбору будущего легкомысленно — слишком много ресурсов нужно затратить.
Среди плюсов, которые отмечают сами судмедэксперты:
- Отсутствие контактов с пациентами. Действительно, не все готовы постоянно общаться с пациентами и их родственниками, а также работать в отделении или операционной. В этом случае в качестве специализации выбирают радиодиагностику, лабораторные исследования или судебную медицину.
- Высокая заработная плата: в силу специфики работы судмедэксперты в среднем зарабатывают больше своих коллег.
- Короткий рабочий день и различные льготы.
- Востребованность.
Минусы профессии судмедэксперта:
- Физически тяжелая работа: вскрытие требует силы.
- Вредные условия: риск заражения и постоянное использование формалина, вызывающего аллергические реакции.
- Морально-этические аспекты.
- Психологическая нагрузка.
- Много работы за компьютером.
Итак, при выборе будущей специальности внимательно рассмотрите все плюсы и минусы, все особенности профессии судмедэксперта. Больше всего эта сфера деятельности подходит тем, кому всегда хочется докопаться до истины. Если вы любите разгадывать тайны, обладаете аналитическим складом ума и к тому же не слишком впечатлительны, возможно, эта работа как раз для вас.