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Демонстрации в память о жертвах режима Пиночета закончились столкновениями с полицией Чили

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 12:48
Весь мир
Демонстрации в память о жертвах режима Пиночета закончились столкновениями с полицией Чили
twitter.com  /  @PDI_CHILE

Буэнос-Айрес, 13 сентября. Полиция Чили задержала 11 человек во время демонстраций, посвященных госперевороту 1973 года, в результате которого к власти пришел генерал Аугусто Пиночет. Акция закончилась противостоянием с правоохранителями, сообщил портал Infobae.

Сотни демонстрантов прошли маршем в окрестностях дворца «Ла Монеда» — официальной резиденции президента Чили. Среди участников были как представители профсоюзов, политических партий, так и обычные граждане. Они призывали почтить память погибших во время диктатуры Пиночета, а также возложили цветы к памятнику бывшего президента Сальвадор Альенде.

По данным полиции, демонстрация в целом носила мирных характер, однако были небольшие группы, которые устраивали беспорядки, разбивали остановки общественного транспорта, также подожгли автомобиль и нападали на правоохранителей.

«Во второй половине дня произошли инциденты в различных секторах. Участники демонстрации возводили баррикады, бросали зажигательные элементы в полицейских и устроили стрельбу», — рассказал начальник столичного управления карабинеров Марсело Арайя.

Ближе к вечеру часть демонстрантов попытались пойти на кладбище, чтобы почтить память жертв, но им помешала полиция и начались столкновения. Для разгона нарушителей правоохранители применили слезоточивый газ. В результате 11 человек было задержано, о пострадавших со стороны полиции не сообщается.

Переворот 1973 года

11 сентября 1973 года в Чили произошел военный переворот и к власти пришел генерал Аугусто Пиночет. Он сверг законно избранного президента Сальвадора Альенде, который покончил с собой во время захвата дворца. Госпереворот произошел с участием США, которым не нравился курс действующего лидера. Альенде после прихода к власти приступил к экономическим реформам, в частности, к национализации подконтрольных Америке горнодобывающих компаний и хозяйств. Он также повысил пенсии и зарплаты населению и установил дипломатические отношения с Кубой и другими государствами.

Демонстрации в память о жертвах режима Пиночета закончились столкновениями с полицией Чили
Prt Scr wikipedia.org  / 

Вашингтон хотел сохранить свое влияние в стране и начал действовать сразу по нескольким направлениям. Американцы финансировали оппозиционную прессу — газету «Эль-Меркурио», чем подпитывали забастовочные настроения, оплачивали и поставляли оружие правой террористической организации «Патриа и Лебертад», а также перестали выдавать кредиты Чили. Все это привело к подрыву позиций Альенде, а в стране началась гражданская война. Однако законным путем сместить президента так и не получилось, и оппозиционные группы устроили военный переворот, во главе которого стоял Пиночет.

По официальным данным, за 17 лет диктатуры которая наступила в стране были убиты более 3,2 тыс. человек, а около 40 тыс. подверглись пыткам.

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