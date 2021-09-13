Зеленский передал украинцам слова Байдена о вступлении в НАТО

Вашингтон, 13 сентября. Слова президента США Джо Байдена о вступлении Украины в НАТО оказались несколько неожиданными для Киева, передал лидер страны Владимир Зеленский.

Бывший артист «Квартала 95» раскрыл правдивое содержание переговоров двух глав государств в Белом доме. По словам украинского лидера, Байден не поддерживает стремление постсоветской республики влиться в ряды Североатлантического Альянса, однако принятие таких решений не входит в его компетенции. Зеленский уверяет, что обсуждение темы НАТО затянулось почти на полчаса.

«Он сказал: "Я думаю, что вы должны быть там (в НАТО. — Прим. ред.), но это зависит не только от меня". — "Я знаю, господин президент, однако от вашего решения путь в НАТО станет (для Украины. — Прим. ред.) короче"», — привел украинский лидер диалог с Байденом в эфире телеканала CNN.

Никаких реальных гарантий присоединения Украины в военному блоку с 2008 года дано не было. Тогда в ходе Бухарестской саммита руководство Альянса постановило, что «однажды» республика сможет войти в НАТО, но никакой конкретики сказано не было. Также официальный Киев до сих пор не располагает Планом действий по подготовке к членству — начальным юридическим документом, знаменующим начало подготовки к вступлению в организацию.

Власти Украины также намеревались добиться для Киева статуса основного союзника США вне НАТО. Однако инициатива, выдвинутая в Верховной раде экс-президентом Петром Порошенко, с треском провалилась: идею направить соответствующее прошение в Капитолий «зарубила» сначала посол Оксана Маркарова, а затем отрицательную оценку инициативе дал и кабмин.

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