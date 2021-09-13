Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 12:41
12:39
Политика
Правило Путина: аналитики Sohu раскрыли один из секретов госбезопасности России
12:37
Происшествия
Петербурженка избивала палкой своих детей и морила голодом
12:35
Политика
МИД Украины заявил о совместной работе с Чехией по задержанию Франчетти
12:30
Весь мир
Глава МИД Катара прибыл в Кабул на первую встречу с правительством «Талибана»
12:25
Политика
Зеленский передал украинцам слова Байдена о вступлении в НАТО
12:25
Спорт
Совет директоров КХЛ переизбрал Геннадия Тимченко на пост председателя
12:24
Общество
В Ленобласти спасатели на носилках вынесли из леса ушедшую за грибами пенсионерку
12:24
Происшествия
Суд отклонил апелляционные жалобы на приговор блогеру Mellstroy
12:22
Экономика
Бизнес-омбудсмен Титов назвал способ снизить цены на продукты в России
12:19
Общество
Легенда песни: Денис Майданов рассказал, за что россияне любят Александра Розенбаума
Все новости

Зеленский передал украинцам слова Байдена о вступлении в НАТО
Политика
Зеленский передал украинцам слова Байдена о вступлении в НАТО
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 13 сентября. Слова президента США Джо Байдена о вступлении Украины в НАТО оказались несколько неожиданными для Киева, передал лидер страны Владимир Зеленский.

Бывший артист «Квартала 95» раскрыл правдивое содержание переговоров двух глав государств в Белом доме. По словам украинского лидера, Байден не поддерживает стремление постсоветской республики влиться в ряды Североатлантического Альянса, однако принятие таких решений не входит в его компетенции. Зеленский уверяет, что обсуждение темы НАТО затянулось почти на полчаса.

«Он сказал: "Я думаю, что вы должны быть там (в НАТО. — Прим. ред.), но это зависит не только от меня". — "Я знаю, господин президент, однако от вашего решения путь в НАТО станет (для Украины. — Прим. ред.) короче"», — привел украинский лидер диалог с Байденом в эфире телеканала CNN.

Никаких реальных гарантий присоединения Украины в военному блоку с 2008 года дано не было. Тогда в ходе Бухарестской саммита руководство Альянса постановило, что «однажды» республика сможет войти в НАТО, но никакой конкретики сказано не было. Также официальный Киев до сих пор не располагает Планом действий по подготовке к членству — начальным юридическим документом, знаменующим начало подготовки к вступлению в организацию.

Власти Украины также намеревались добиться для Киева статуса основного союзника США вне НАТО. Однако инициатива, выдвинутая в Верховной раде экс-президентом Петром Порошенко, с треском провалилась: идею направить соответствующее прошение в Капитолий «зарубила» сначала посол Оксана Маркарова, а затем отрицательную оценку инициативе дал и кабмин.

Официальный Киев продолжает занимать агрессивную по отношению к Россию внешнеполитическую позицию, пишет НСН. Задержание активиста Крымской весны Александра Франчетти может поставить под угрозу всех российских туристов в Европе, заявил политик Александр Молохов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Зеленский передал украинцам слова Байдена о вступлении в НАТО
украина сша нато зеленский переговоры байден дипломатия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru