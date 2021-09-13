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Совет директоров КХЛ переизбрал Геннадия Тимченко на пост председателя
Спорт
Совет директоров КХЛ переизбрал Геннадия Тимченко на пост председателя
vk.com  /  ХК СКА

Москва, 13 сентября. Геннадий Тимченко был в десятый раз переизбран председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Общее собрание участников КХЛ состоялось в Москве 13 сентября. В ходе него Геннадий Тимченко был единогласно переизбран председателем совета директоров. Об этом проинформировала пресс-служба КХЛ.

Президент петербургского СКА занимает этот пост с июля 2012 года. Выборы председателя совета директоров КХЛ проводятся ежегодно. До Тимченко его возглавлял Вячеслав Фетисов. Количественный состав Совета директоров КХЛ остался неизменным. В него по-прежнему входит 21 человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил руководителя Минспорта Олега Матыцина доложить о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующее поручение глава государства дал во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

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