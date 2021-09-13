О музыкальных экспериментах, классике в больницах: интервью скрипачки Елены Ревич



Скрипачка Елена Ревич — признанный мастер экспериментальных проектов. Она часто устраивает публике музыкальную и интеллектуальную встряску. Кто, например, еще рискнет придумать концерт, где между оперными ариями из «Евгения Онегина» Чайковского читается рэп? Заслуженная артистка России рассказала в интервью ФАН, почему пропаганда современной музыки — до сих пор дело непростое, а также об интересных проектах в провинции.

— В период пандемии стало труднее с нелинейными проектами или, наоборот, публика в период карантинных ограничений готова к музыкальным открытиям?

— Пандемия, безусловно, нанесла серьезный удар по концертной деятельности, но, как мне кажется, среди трех участников этого процесса — организаторов мероприятий, артистов и зрителей — наименьший стресс испытали последние. Все же публика — это воспринимающая сторона, жизненно не зависит от концертов. Когда же выступления возобновились, пусть и с не до конца заполненными залами, люди с большим интересом шли на представления. Каждый концерт после паузы ими воспринимался и воспринимается как особенно ценное событие, как редкая удача послушать вновь живую музыку. Для концертных же организаций пандемия стала серьезным испытанием: многие проекты, программы перенесли, а часть и вовсе отменили. Артисты тоже оказались в крайне сложном положении, причем не только в финансовом, но и эмоциональном. Привыкнув много лет жить в плотном гастрольном графике, тяжело оказаться не у дел. Ситуация неопределенности сохраняется: никто не знает, когда все вернется на круги своя, и вернется ли в полной мере.

— В период пандемии стали очень популярны концерты на открытых площадках. Может быть, сейчас как раз тот момент, когда есть возможность играть ту же классику в неожиданных местах?

— Я и до пандемии часто выступала на непрофильных концертных площадках и всегда очень любила именно такой формат. Я играла классику и в ночном клубе. Когда ты выступаешь на открытом воздухе, в больнице, в школе или университете, ты можешь таким форматом привлечь к музыке людей, которые, возможно, никогда не дойдут до филармонии из-за боязни оказаться в непривычной обстановке. А в простой и привычной для них среде люди могут воспринять музыку и музыканта более непосредственно, без условностей и академических рамок большого концертного зала — это своего рода такой арт-прозелитизм, впрочем, давным-давно известный, но малоиспользуемый, к сожалению. Восприятие же смысла и духа музыки зрителем зависит от того, как ее подает артист, насколько он убедителен в своем мастерстве. И не так уж важно, где это происходит. Стилистическое расширение концертных программ и появление новых музыкальных площадок напрашивается, но, я думаю, в основном сейчас организаторы мероприятий будут думать не о новациях, а пока о выживании, о проверенных временем проектах, имеющих кассовый успех. Поэтому я не уверена, что многие сейчас пойдут на то, чтобы делать что-то необычное, чего они раньше не практиковали.

Фото из личного архива Елены Ревич /

— Как ваши творческие идеи проходят через нынешнее трудное время?

— Есть у меня несколько проектов. Думаю, достаточно необычных, пока еще на стадии обдумывания и согласования возможностей по их реализации, поэтому пока я не буду предметно о них говорить. Представлю же программы, которые уже готовы и ждут своего зрителя. Запланирована у меня премьера — в Московской филармонии я собираюсь сыграть скрипичный концерт американского композитора Джона Адамса (написан в 1993 году. — Прим. ФАН). Хочу сделать вместе с композитором Александром Маноцковым музыкально-литературную композицию — спектакль по древнему японскому тексту Сэй Сенагон. Наконец-то запишу сольный диск, который давно мечтала записать. Он будет состоять из очень маленьких пьес, написанных скрипачами-виртуозами конца XIX — начала XX века. Жанр скрипичной миниатюры я очень люблю. Этот проект я бы назвала театром одной скрипки.

— Как обстоят дела с проектом «Музыка на воде», который несколько лет назад собирал на Патриарших прудах до четырех тысяч зрителей?

— Фестиваль, организованный в 2014 году при поддержке департамента культуры Москвы, не забыт. Последние два лета мы пытаемся его перезапустить, но в планы вмешалась опять же пандемия. Дай бог, следующей весной ситуация с коронавирусом нормализуется и мы сможем собрать музыкантов и публику на Патриарших прудах или где-то в других красивых местах. Традиция открытых концертов — очень праздничная и правильная. Очень популярны такие концерты во всем мире. И мы в России тоже можем делать интересные проекты в природных декорациях, благо таких мест много.

— В одном интервью вы сказали, что нужно отменить фестивали современной музыки и играть ее на концертах вместе с классикой. Вы уверены, что человек, любящий авангард, захочет послушать в один вечер еще и «Времена года» Чайковского? Или Вивальди, например?

— На самом деле, на концертах XX века — и в середине, и даже в начале — классика и современная музыка, сочинения в разных стилях прекрасно уживались в одной программе. Тот же Флеш, например, в своих воспоминаниях пишет про исполнение квартетов Шенберга Арнольдом Розе как о чем-то новом, но вполне академичном. А в последнее время попробуйте предложить в обычный концертный сезон Шенберга, какой будет реакция? А ведь прошло 100 лет, но он до сих пор проходит по разделу «Современная музыка».

Я очень люблю фестивали современной музыки, сама в них часто участвую, но против того, чтобы новая музыка звучала только в определенных местах и жила своей отдельной, обособленной жизнью. Там ее услышит, скорее всего, лишь та публика, которая с ней знакома. А для другой она так и останется чем-то непонятным. Я думаю, что, чтобы ее слушать, нужно иметь аппарат, которым ее можно слушать и понимать, а он требует тренировки, практики и расширения музыкального контекста. И поэтому с огромным удовольствием делаю проекты, где звучит музыка разных стилей и веков. Речь не идет о банальной эклектике. Лично я, например, люблю, когда программа выстраивается на одной эмоциональной, интеллектуальной волне, у нее есть единый стержень, на который нанизываются абсолютно разные по настроению, стилистике сочинения. Вопрос ведь не в том, можно ли устраивать такой микс, а кто это делает и как, насколько артист выстроил концепцию своего концерта умно и талантливо.

Из этой же серии — дискуссии вокруг кроссоверов — плохо это или хорошо. [Такая] постановка вопроса изначально неправильная. Монтсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри, спев композицию «Барселона», показали, что кроссовер — это большое искусство в исполнении гениальных людей. Или, например, старинный концерт Deep Purple на сцене «Альберт Холл» с оркестром в 1969 году. Но почему-то до сих пор подобное считается инновацией. Мы почему-то стали нерешительными и бесконечно рефлексирующими, постоянно эта мысль: «А можно или нельзя то или другое, что за это будет?»

Фото из личного архива Елены Ревич /

— Осенью на сценах Рязанской и Томской филармоний вы дадите концерты. Как обстоят музыкальные дела в провинции?

— Сейчас многие концертные организации, в том числе и провинциальные, идут на обновление репертуара. В последние годы за пульты нестоличных симфонических оркестров встали молодые дирижеры, которые пересматривают репертуар и начинают играть много новой или же нерастиражированной музыки. Например, в Ростове-на-Дону Валентин Урюпин делал фестиваль с оригинальными программами (с августа 2021 года Валентин Урюпин — главный дирижер московского театра «Новая опера». — Прим. ФАН), в Перми появляются интересные работы, конечно же, в Москве мы наблюдаем интереснейшие программы и т. д. В последние годы появляется очень много музыкально-поэтических программ, на которые активно идут зрители — не обязательно из числа меломанов. И у меня много таких программ: с Андреем Мерзликиным, Анатолием Белым, Дмитрием Быковым, Александром Галибиным, Игорем Яцко, Ксенией Раппопорт. Почти все они родились в коллаборации с книжным фестивалем «Красная площадь» и фестивалем «Территория».

— Появление в музыкально-литературных проектах драматических актеров, известных по популярным сериалам, — это манок для зрителей?

— Вы не представляете, насколько тот же Андрей Мерзликин — музыкальный человек. Мы с ним и пианисткой Ольгой Домниной сделали в начале этого года в Большом зале Московской консерватории вечер, посвященный композитору Валерию Гаврилину. Андрей читал стихи поэтов Николая Рубцова и Николая Клюева. Каждая строчка у него точно попадала в состояние музыки. Саша Галибин невероятно прекрасен и музыкален в программе по Тургеневу. И они, и другие замечательные актеры, друзья и партнеры по сцене тонко чувствуют интонацию, мелодическую фразу и идут в произнесении текста за музыкой. А мы, музыканты, за ними. И для всех участников таких проектов — актеров и музыкантов — такие опыты интересны в режиссерском плане: мы придумываем мизансцены, экспериментируем, обыгрываем сюжет, можем варьировать по ходу действия. Это и есть настоящее творчество, свобода выражения мыслей, чувств — это живое искусство. Такие работы крайне интересны, сам процесс приносит огромное удовольствие. Подбирать музыку, сюжет и разыгрывать драму, комедию — занятие, я бы сказала, не лишенное азарта. Многие артисты, единожды поучаствовав в таких проектах, где музыка и слово, стихи неразделимы, потом мечтают о других подобных постановках. И самое главное — зрители, чувствуя искренность и самоотдачу артистов, охотно посещают такие представления со знакомыми им именами на афише, что немаловажно. Артистам тяжело без зрителей.

Досье

Елена Ревич родилась в Москве в семье музыкантов. В 1997 году окончила Московскую консерваторию, год спустя стала дипломанткой ХI Международного конкурса им. П. И. Чайковского. С этого момента началась ее активная гастрольная деятельность. Скрипачка выступает в крупнейших залах мира: Большом зале Московской консерватории, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, Зале имени Бетховена в Бонне, Оперном театре Дуйсбурга, Зале имени Верди в Милане, Академии «Санта-Чечилия» в Риме, Театре Ниццы и так далее.

Специально для Ревич написаны многие скрипичные концерты и камерные произведения ведущих молодых авторов России и зарубежья. В 2000 году музыкант участвовала в российской премьере Секстета Пендерецкого, в 2002 году вместе с Юрием Башметом, будучи первой скрипкой его ансамбля, впервые в Москве исполнила Двойной концерт Бриттена. Премьера скрипичного концерта Сергея Невского в ее исполнении звучала под руководством Теодора Курентзиса в Москве и Эмилио Помарико в Штудгарте.

Ревич — заслуженная артистка РФ, лауреат молодежной премии «Триумф». В 2015 году за музыкальный диск «Цветы зла» с музыкой Владимира Генина стала лауреатом премии американских музыкальных критиков. Скрипачка — автор идеи и художественный руководитель фестиваля «Музыка на воде», а также многих новаторских проектов в области академической и современной музыки.