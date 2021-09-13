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Россиянам рассказали, как распознать настоящее фермерское мясо

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 12:23
Экономика
Россиянам рассказали, как распознать настоящее фермерское мясо
pixabay.com

Санкт-Петербург, 13 сентября. Отличить настоящее фермерское мясо в магазине легко, считает президент Ассоциации крестьянских хозяйств Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда.

Он рассказал, что при использовании технологий ускоренного роста мясо становится белым и рыхлым. Поэтому отличить фермерский продукт, выращенный в натуральных условиях, можно по цвету.

«Возьмите домашнюю курицу или индейку, цвет мяса никогда не будет белым, оно темное. То же самое со свининой. Когда привозишь такую тушу в магазин, приемщик говорит: что-то у нее цвет не такой. Конечно он не будет таким как продукт от крупных производителей, которые используют технологии ускоренного роста. Возьмите мясо диких животных и птиц, которые питаются в естественной среде обитания без всяких добавок: утки, кабаны, лоси — цвет мяса темный. Таким он и должен быть у фермерского продукта», — рассказал Шконда в эфире Медиагруппы «Патриот».

Темой очередного эфира в пресс-центре стал рост цен на продукты питания в России. Гости студии обсудили подорожание мясных изделий, а также овощей из борщевого набора.

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