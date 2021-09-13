Губернатор Забайкалья Осипов лично проверил работу общественного транспорта в Чите

Чита, 13 сентября. Работу общественного транспорта в Чите лично проверил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Глава региона остался недоволен графиком движения автобусов.

Проверку губернатор инициировал после жалобы школьницы в ходе «Прямого эфира». Девочка рассказала, что приходится подолгу ждать транспорт каждое утро по дороге в школу.

На конечной остановке 35-го маршрута Осипов провел час, но так и не дождался автобуса. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте. Глава региона подчеркнул, что график движения общественного транспорта необходимо пересмотреть, он должен соблюдаться даже в выходные дни.

Осипов дал поручение руководителю администрации города Читы Александру Сапожникову разобраться в сложившейся ситуации и наказать ответственных за такое отношение к своим прямым обязанностям.

Паводки нанесли Забайкальскому краю существенный урон. Правительство России выделит региону дополнительные средства для выплат пострадавшим от природных катаклизмов. Из резервного фонда Кабмина РФ в Забайкалье пойдет транш в 73 млн рублей.