Талибы опровергли слухи о гибели главы политофиса Барадара

Кабул, 13 сентября. Представитель «Талибана»1 (запрещенная в России террористическая организация) опроверг слухи о ранении и гибели руководителя политического офиса движения.

Согласно полученным данным, информация о гибели главы политофиса талибов Абдулы Гани Барадара не соответствует действительности.

Как стало известно ранее, «Талибан» рассчитывает, что мировое сообщество окажет помощь Афганистану. Представители движения считают, что существуют некие внешние силы, которые намерены посеять хаос внутри страны.

Талибы также высказались о дальнейших контактах с Соединенными Штатами. По словам представителей организации, они готовы к диалогу с Вашингтоном.

1 Организация запрещена на территории РФ.