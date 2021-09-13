Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 12:41
12:39
Политика
Правило Путина: аналитики Sohu раскрыли один из секретов госбезопасности России
12:37
Происшествия
Петербурженка избивала палкой своих детей и морила голодом
12:35
Политика
МИД Украины заявил о совместной работе с Чехией по задержанию Франчетти
12:30
Весь мир
Глава МИД Катара прибыл в Кабул на первую встречу с правительством «Талибана»
12:25
Политика
Зеленский передал украинцам слова Байдена о вступлении в НАТО
12:25
Спорт
Совет директоров КХЛ переизбрал Геннадия Тимченко на пост председателя
12:24
Общество
В Ленобласти спасатели на носилках вынесли из леса ушедшую за грибами пенсионерку
12:24
Происшествия
Суд отклонил апелляционные жалобы на приговор блогеру Mellstroy
12:22
Экономика
Бизнес-омбудсмен Титов назвал способ снизить цены на продукты в России
12:19
Общество
Легенда песни: Денис Майданов рассказал, за что россияне любят Александра Розенбаума
Все новости

МакSим не помнит роковой концерт в Казани, после которого ее госпитализировали

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 12:10
Шоу-бизнес
МакSим не помнит роковой концерт в Казани, после которого ее госпитализировали
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 13 сентября. Певица Марина Максимова, известная как МакSим, призналась, что не помнит концерт в Казани перед госпитализацией. Врачи связывают потерю памяти с высокой температурой.

Исполнительница дала первое интервью после длительной болезни. Звезду госпитализировали в тяжелом состоянии 15 июня, а через несколько дней из-за сильного поражения легких врачи приняли решение ввести МакSим в искусственную кому. Перед болезнью артистка дала концерт в Казани. В интервью телеведущей Ксении Собчак она призналась, что не помнит ни само выступление, ни как она вместе с музыкантами прилетела в столицу Республики Татарстан.

Клавишник МакSим Александр Андрюхин с дрожью вспоминает роковой концерт. По его словам, исполнительница пожаловалась на плохое самочувствие сразу по прибытии в Казань. Несмотря на первые симптомы болезни, звезда уверяла своих коллег, что все «нормально». Как отметил Андрюхин, МакSим даже показала результаты ПЦР-тестов, которые сделала накануне выступления — все они были отрицательными.

«К третьей песне у МакSим начал сыпаться голос. Он становился все слабее и слабее... Тут стало понятно, глядя на нее и по голосу, что она прям борется. Я не помню, кто ее увел со сцены, но я впервые сократил сет-лист <...> Глядя на нее, я понял, что еще одна песня и все... будет просто ужас», — рассказал Александр Андрюхин в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

После концерта в Казани исполнительницу доставили в частную клинику в Москве. Сама МакSим только частично помнит дальнейшие события. Врачи сразу же подключили артистку к искусственной вентиляции легких, но ИВЛ не справлялся.

«Кислород не доходил мне в легкие. Начались образовываться тромбы. Меня подключили к ЭКМО, который заменяет работу многих органов», — рассказала звезда.

В коме МакSим провела почти два месяца. За это время организм исполнительницы сильно истощился. В беседе с Ксенией Собчак МакSим раскрыла свой вес после продолжительной болезни. Она отметила, что в последний раз взвешивалась несколько дней назад.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / МакSим не помнит роковой концерт в Казани, после которого ее госпитализировали
здоровье собчак макsим коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru