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Учебный фрегат «Херсонес» с алыми парусами приплыл на фестиваль в Крым
Общество

Учебный фрегат «Херсонес» облачился в алые паруса и прибыл в бухту Капсель на фестиваль творческих сообществ «Таврида».

Парусник впервые принял участие в фестивале. По этому случаю на судне сменили привычные белые паруса на алые. По словам капитана судна Александра Онищенко, полотно было пошито в Польше, а общая площадь ткани составляет 2770 квадратных метров.

«Перевооружение белых парусов на красные было осуществлено силами экипажа за десять дней. Теперь это судно с алыми парусами единственное таких размеров на земле», отметил капитан.

Первоначально фрегат носил название «Александр Грин», в честь известного писателя-романиста. Трехмачтовый корабль пришвартован в бухте Капсель. Он дополняет композицию вместе с инсталляциями «Ассоль» и «Человек, смотрящий в море», олицетворяющих персонажей повести «Алые паруса» Артура Грея. Молодежный фестиваль на полуострове в этом году прошел с 8 по 12 сентября. Начиная с 2015 года, мероприятие объединяет тысячи деятелей культуры и искусства различных направлений.

 

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