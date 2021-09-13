Фестиваль «Музыкальная экспедиция» прошел в кальдере вулкана Горелый на Камчатке

Сотни зрителей услышали классическую и этническую музыку от лучших музыкантов. Борис Андрианов, Дмитрий Илларионов и Сергей Малов исполнили Баха, Паганини и Генделя.

«Мне кажется, еще интереснее нам, еще более наполняет, когда какой-то идет обмен, и это место само на тебя действует, и можно с ним повзаимодействовать нашими небольшими средствами музыкальными. И как здорово, что так много народу отозвалось совершенно спонтанно, я понимаю, на такую инициативу. Для меня это большая загадка, как это великолепно, прекрасно, на раз работает в России — я не живу в России — для меня это еще более загадочно, и я не перестаю удивляться», — рассказывает скрипач Сергей Малов.

Проект «Музыкальная экспедиция» стартовал в 2014 году во Владимирской области. Фестиваль вот уже восемь лет путешествует по городам страны, объединяя культуру. На Камчатке «экспедиция» проходит не в первый раз. В 2020 году выступала хоровая капелла.

«Мы сюда ездим каждый год. В прошлом году из-за ковида концерт не выступал, обычная хоровая капелла выступала здесь. Мы приезжаем сюда, мы любим это делать, нам нравится. Я думаю, что такой концерт присущ только Камчатке. Это некая изюминка нашего края», — вспоминает зритель Сергей Таратин.

Каждый год «Культурные туристы» встречаются не только на традиционных, но и на импровизированных концертных площадках. В усадьбе Храповицкого, на Дюкинских карьерах, в цехах стекольного завода в Гусь-Хрустальном, на фоне музейного комплекса в Юрьев-Польском. В этом году — в кальдере вулкана Горелый на Камчатке.