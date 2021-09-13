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Эфир: Кому посвящен проект «Возвращенцы» и почему эмигранты переезжают обратно в РФ
Общество
Эфир: Кому посвящен проект «Возвращенцы» и почему эмигранты переезжают обратно в РФ
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

В понедельник, 13 сентября, с 14:30, в студии Медиагруппы «Патриот» проходит презентация проекта телеведущей Анны Фрадкиной «Возвращенцы». Он посвящен людям, которые когда-то покинули нашу страну, но сейчас решили вернуться.

В последнее десятилетие в Россию возвращаются тысячи эмигрантов, покинувших страну в годы перестройки и кризиса 90-х: ученые, бизнесмены, художники. Популярная телеведущая, журналист Анна Фрадкина в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» беседует с художником Борисом Рачковским, который покинул страну на продолжительное время, а сейчас вернулся.

По каким причинам россияне уезжали и что из этого вышло? Почему «возвращенцев» становится все больше? Чего не хватает художникам за пределами своей страны? Эти и другие вопросы обсуждают Анна Фрадкина и Борис Рачковский.

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россия эмигранты анна фрадкина возвращенцы
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