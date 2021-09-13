Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 12:41
12:39
Политика
Правило Путина: аналитики Sohu раскрыли один из секретов госбезопасности России
12:37
Происшествия
Петербурженка избивала палкой своих детей и морила голодом
12:35
Политика
МИД Украины заявил о совместной работе с Чехией по задержанию Франчетти
12:30
Весь мир
Глава МИД Катара прибыл в Кабул на первую встречу с правительством «Талибана»
12:25
Политика
Зеленский передал украинцам слова Байдена о вступлении в НАТО
12:25
Спорт
Совет директоров КХЛ переизбрал Геннадия Тимченко на пост председателя
12:24
Общество
В Ленобласти спасатели на носилках вынесли из леса ушедшую за грибами пенсионерку
12:24
Происшествия
Суд отклонил апелляционные жалобы на приговор блогеру Mellstroy
12:22
Экономика
Бизнес-омбудсмен Титов назвал способ снизить цены на продукты в России
12:19
Общество
Легенда песни: Денис Майданов рассказал, за что россияне любят Александра Розенбаума
Все новости

«Мы ее сейчас потеряем»: врачи почти не давали шансов на выживание МакSим
Шоу-бизнес
«Мы ее сейчас потеряем»: врачи почти не давали шансов на выживание МакSим
Prt Scr youtube.com  /  Осторожно: Собчак

Москва, 13 сентября. Известная российская певица Марина Максимова (МакSим) призналась журналистке Ксении Собчак, что могла умереть в любую минуту, но ее спасли.

На концерте в Казани, который состоялся 12 июня, артистке стало плохо. Позднее ее госпитализировали в тяжелом состоянии, все жизненно важные решения принимала мама Максимовой.

«Слава богу, близкие, которым она доверяет, уговорили ее подписать бумагу», — поделилась артистка в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Тогда решался вопрос о перевозке больной МакSим из одной клиники в другую. Врачи предупредили мать, что в таком состоянии у певицы мало шансов.

«Врачи сказали: «Либо прощайтесь, либо давайте не будем ее еще больше тормошить, потому что мы ее сейчас потеряем прям по дороге». Речь шла о том, что мне в принципе остались минуты», — пояснила Максимова.

Саму транспортировку в больницу №52 исполнительница не помнит. Там ее ввели в искусственную кому, в которой Максимова находилась почти два месяца. Только благодаря профессионализму врачей артистке удалось справиться с болезнью, из-за которой она похудела до 43 кг.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / «Мы ее сейчас потеряем»: врачи почти не давали шансов на выживание МакSим
собчак максим певица
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru