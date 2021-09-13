«Мы ее сейчас потеряем»: врачи почти не давали шансов на выживание МакSим

Москва, 13 сентября. Известная российская певица Марина Максимова (МакSим) призналась журналистке Ксении Собчак, что могла умереть в любую минуту, но ее спасли.

На концерте в Казани, который состоялся 12 июня, артистке стало плохо. Позднее ее госпитализировали в тяжелом состоянии, все жизненно важные решения принимала мама Максимовой.

«Слава богу, близкие, которым она доверяет, уговорили ее подписать бумагу», — поделилась артистка в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Тогда решался вопрос о перевозке больной МакSим из одной клиники в другую. Врачи предупредили мать, что в таком состоянии у певицы мало шансов.

«Врачи сказали: «Либо прощайтесь, либо давайте не будем ее еще больше тормошить, потому что мы ее сейчас потеряем прям по дороге». Речь шла о том, что мне в принципе остались минуты», — пояснила Максимова.

Саму транспортировку в больницу №52 исполнительница не помнит. Там ее ввели в искусственную кому, в которой Максимова находилась почти два месяца. Только благодаря профессионализму врачей артистке удалось справиться с болезнью, из-за которой она похудела до 43 кг.