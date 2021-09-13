Легенда песни: Денис Майданов рассказал, за что россияне любят Александра Розенбаума

В беседе с корреспондентом ФАН российский политический и общественный деятель, автор-исполнитель песен, композитор, заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов поздравил Александра Розенбаума с 70-летием.

Российский певец, композитор, народный артист России Александр Розенбаум сегодня празднует свой юбилей. Артист родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде.

«От всей души поздравляю нашего мастера литературного слова и легенду авторской песни Александра Яковлевича Розенбаума с юбилеем. Десятки его альбомов и сотни песен, любимых в народе, — это огромный творческий путь и серьезный вклад в отечественную музыкальную культуру. Желаю Маэстро крепчайшего здоровья, как прежде полных залов, новых творческих целей и проектов», — поделился Денис Майданов.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Александр Розенбаум за свою карьеру много композиций посвятил коллегам — врачам, а после первой поездки в Афганистан в его репертуаре появились произведения на патриотическую тематику. Розенбаум не один раз летал в Афганистан, и происходящее там подтолкнуло его посвятить цикл песен войне. Артист побывал и в других горячих точках — в 1986 году он приезжал поддержать ликвидаторов Чернобыльской аварии, неоднократно посещал Чечню в ходе обеих военных кампаний, давал концерты российским военным в Сирии.

Ранее певец, заслуженный артист РФ Сергей Трофимов поздравил Александра Розенбаума с 70-летием. Артист пожелал ему творческих успехов и крепкого здоровья.