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Общество
Легенда песни: Денис Майданов рассказал, за что россияне любят Александра Розенбаума
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Легенда песни: Денис Майданов рассказал, за что россияне любят Александра Розенбаума
Общество
Легенда песни: Денис Майданов рассказал, за что россияне любят Александра Розенбаума
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

В беседе с корреспондентом ФАН российский политический и общественный деятель, автор-исполнитель песен, композитор, заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов поздравил Александра Розенбаума с 70-летием.

Российский певец, композитор, народный артист России Александр Розенбаум сегодня празднует свой юбилей. Артист родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде.

«От всей души поздравляю нашего мастера литературного слова и легенду авторской песни Александра Яковлевича Розенбаума с юбилеем. Десятки его альбомов и сотни песен, любимых в народе, — это огромный творческий путь и серьезный вклад в отечественную музыкальную культуру. Желаю Маэстро крепчайшего здоровья, как прежде полных залов, новых творческих целей и проектов», — поделился Денис Майданов.

Легенда песни: Денис Майданов рассказал, за что россияне так любят Александра Розенбаума
Агентство городских новостей Москва  / Андрей Никеричев

Александр Розенбаум за свою карьеру много композиций посвятил коллегам — врачам, а после первой поездки в Афганистан в его репертуаре появились произведения на патриотическую тематику. Розенбаум не один раз летал в Афганистан, и происходящее там подтолкнуло его посвятить цикл песен войне. Артист побывал и в других горячих точках — в 1986 году он приезжал поддержать ликвидаторов Чернобыльской аварии, неоднократно посещал Чечню в ходе обеих военных кампаний, давал концерты российским военным в Сирии.

Ранее певец, заслуженный артист РФ Сергей Трофимов поздравил Александра Розенбаума с 70-летием. Артист пожелал ему творческих успехов и крепкого здоровья.

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розенбаум юбилей денис майданов
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