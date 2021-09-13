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Минфин РФ предложил обязать компании раскрывать нефинансовые данные
Экономика
Минфин РФ предложил обязать компании раскрывать нефинансовые данные
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва, 13 сентября. Раскрытие нефинансовой информации о деятельности компаний может стать обязательным в России. Соответствующее предложение сделал Минфин РФ.

Как указано в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, раскрытие нефинансовых данных — важный фактор, мотивирующий компании на выстраивание бизнес-моделей и стратегий с учетом экологических, социальных и других факторов. По мнению ведомства, это обеспечивает более сбалансированное и устойчивое развитие экономики и общества в целом.

«Представляется целесообразным на основе мягкого регулирования через рекомендации Банка России по раскрытию нефинансовой информации постепенно добиться осознания большинством публичных акционерных обществ необходимости раскрытия такой информации», — говорится в стратегии.

Помимо этого, Минфин совместно с Центробанком предложил создать в России механизм регулирования закредитованности населения. Как говорится в документе, важно учредить эффективную систему банкротств, которая будет действовать в отношении физических лиц.

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