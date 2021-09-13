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На Дону предрекли коллапс в молочной отрасли

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 14:32
Общество
На Дону предрекли коллапс в молочной отрасли
сайт законодательного собрания Ростовской области  /  пресс-служба ЗС РО

Ростов-на-Дону, 13 сентября. В Ростовской области заговорили о возможном коллапсе в молочной отрасли. Дело в том, что согласно новым ценам на анализ молока и сопроводительные ветеринарные документы, содержание личных подсобных хозяйств становится убыточным.

Накануне заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области, председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко побывал на нескольких сельхозпредприятиях и встретился с производителями молока. Одним из главных вопросов для обсуждения с фермерами стала дополнительная ежемесячная ветеринарно-санитарная экспертиза молока, введенная по инициативе областной станции по борьбе с болезнями животных.

Как пояснили в пресс-службе регионального законодательного собрания, данный вид услуги распространяется на всех производителей молока, включая личные подсобные хозяйства.

«Раньше ежемесячная плата за анализ молока составляла 25 рублей со двора, сейчас цена увеличилась до 723 рублей. Кроме того, с 1 сентября текущего года, владельцы ЛПХ не могут самостоятельно оформлять ветеринарные сопроводительные документы. Эта функция возложена на государственных ветеринарных врачей, с платной услугой: до 10 литров молока — 37 рублей, до 50 литров — 75 рублей, до 100 литров — 112 рублей ежедневно», — сообщили в пресс-службе.

Председатель комитета по аграрной политике регионального ЗакСа Вячеслав Василенко уверен, что  возмущение жителей обосновано.

«С такими расценками личные подсобные хозяйства граждан становятся убыточными. Некоторые даже склоняются к отказу от реализации сырья в сторону забоя скотины», — поделился Вячеслав Василенко.

В настоящее время донские парламентарии обратились за разъяснениями в Управление ветеринарии Ростовской области, но пока ответа не последовало.

Ранее ФАН сообщал, что жителей Ростовской области возмутило повышение цен на хлеб при рекордно высоких урожаях. Глава региона в своем выступлении на областном ТВ отметил, что на уровне области делается практически все, чтобы сдержать цены на такой продукт, как хлеб. 

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