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Осужденный Навальный подал судебный иск против Генпрокуратуры и РКН
Происшествия
Осужденный Навальный подал судебный иск против Генпрокуратуры и РКН
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба суда

Москва, 13 сентября. Осужденный блогер Алексей Навальный подал иск против Генпрокуратуры России и Роскомнадзора (РКН). Информация об этом появилась в картотеке Тверского суда Москвы.

Судебное заявление было направлено 13 сентября. Исковые требования блогера в карточке не указаны. Согласно полученной информации, речь идет об оспаривании решений и действий ведомств.

Роскомнадзор ранее потребовал от цифровых магазинов App Store и Google Play удалить приложение под названием «Навальный», где публиковались посты осужденного и был отдельный раздел, посвященный проекту «Умное голосование» (УГ). Позже представители РКН заблокировали сайт стратегии УГ.

Федеральное агентство новостей обратило внимание Генпрокуратуры РФ на то, что приложение «Навальный» нарушает действующее российское законодательство. По мнению журналистов, ресурс может быть связан с экстремистской деятельностью.

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суд навальный прокуратура ркн
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