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Депутат Рады Вятрович обвинил Россию в деградации украинцев
Украина
Депутат Рады Вятрович обвинил Россию в деградации украинцев
wikipedia.org  /  Wlodzimierz wiatrowycz

Киев, 13 сентября. Депутат Верховной рады Украины Владимир Вятрович заявил, что Россия якобы нанесла удар по востребованности книг в украинском обществе.

Как сообщает издание «Новороссия», Вятрович считает, что в отсутствии интереса к украинской литературе со стороны общества виноваты влияние России и карантин. Именно из-за этих двух факторов, считает депутат, многие книжные магазины закрылись, а печатная продукция оказалась невостребованной на рынке.

«Украинцы все меньше читают. Речь идет о прямой угрозе интеллектуальной деградации, которую могут остановить только неотложные и системные шаги в этом направлении», — заявил Вятрович.

Депутат считает, что речь идет не меньше, чем о национальной угрозе украинской самоидентичности. Он подчеркивает, что население Украины переживает настоящий декаданс и просто деградирует.

Ранее ФАН цитировал киевского историка Мартинюка. Тот обвинил Россию в малочисленности украинцев.

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Все новости / Украина / Депутат Рады Вятрович обвинил Россию в деградации украинцев
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