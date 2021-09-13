Трюки над пропастью показали на фестивале хайлайна в Швейцарии

У неподготовленного человека голова начинается кружиться уже за несколько шагов до обрыва, но не у этих ребят. Высота здесь — 450 метров над уровнем моря, на минуточку — это почти 150-этажный дом.

«Я начал заниматься этим около трех лет назад, когда почувствовал, что слабею на земле. Изначально я очень боялся делать хайлайтинг, потому что это сложно и выглядит очень опасно, но, в конце концов, я переборол страх, за время, что я тренировался, я научился сохранять уверенность и чувствовать себя более комфортно на практике», — рассказал участник фестиваля Тимоти Филиппом.

Хайлайн — это выполнение трюков стоя на тонкой стропе на большой высоте. Конечно, у участников есть страховка, но нервы здесь напряжены до предела и адреналин перехлестывает через край.

«Я занимаюсь слэклайном 8 лет и 3 года хайлайном, это потрясающе. Я очень люблю акцентировать внимание на фристайле, и это то, что вы видите здесь. Это то, на чем строятся соревнования, трюки на линии, я очень сосредоточен на тренировках и поэтому могу делать много трюков, я совершенствую свои навыки каждый день», - отметил участник из Испании Джорди Чжан.

Любители острых ощущений чувствуют себя уверенно, не боятся высоты и ветра. По их словам, главное не потерять контроль над ситуацией и не выйти из равновесия во время сложных движений.