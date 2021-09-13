Белорукий гиббон Харви из парка «Роев ручей» отмечает свой 40-ой день рождения

Красноярск, 13 сентября. Обитатель городского парка «Роев ручей» белорукий гиббон Харви скоро будет отмечать юбилей. Животному исполняется 40 лет, он считается долгожителем.

В условиях дикой природы белорукие гиббоны живут около 25 лет. В неволе — до 35. Однако Харви опередил всех. В 2009 году его привезли из Новосибирского зоопарка «на дожитие», однако вот уже 12 лет примат полон сил, активен и радуется жизни.

У Харви есть свой распорядок дня, которого он беспрекословно придерживается. Каждое утро перед завтраком жизнерадостный примат, как его ласково называют в «Роеве ручье», делает зарядку и поет песни.

«Белорукие гиббоны являются единственными животными, которые могут издавать мелодии чистых тонов, как человек. Пение этих музыкантов начинается рано утром, часов в 6, и может продолжаться пару часов», — рассказали сотрудники парка.

Кроме того, белорукие гиббоны находятся под угрозой вымирания, поэтому сорокалетие Харви — двойной праздник.

Чтобы оставаться в прекрасной форме, как Харви, нужно систематически заниматься спортом. Для новичков учитель физкультуры школы №305 в Москве Сергей Голдин дал в интервью телеканалу «360» пять советов, с чего начать и как превратить ЗОЖ в полезную привычку.