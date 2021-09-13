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МИД РФ проверяет информацию о крупном ДТП с автобусом в Турции

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 11:48
Происшествия
МИД РФ проверяет информацию о крупном ДТП с автобусом в Турции
pixabay.com  /  kazac-maksim

Стамбул, 13 сентября. В Министерстве иностранных дел России пока не получали официальных сообщений об аварии, в которой могли пострадать российские граждане.

В настоящее время представители Министерства проверяют информацию об инциденте и выясняют все обстоятельства случившегося.

О ДТП на юго-западе Турции в понедельник сообщили местные СМИ. По предварительным данным, перевернулся автобус с украинскими туристами. В результате аварии один человек погиб, а 49 пострадали. В салоне автобуса также могли находиться россияне.

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турция авария мид автобус
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