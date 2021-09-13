В Донбассе растет количество провокаций, а Зеленский считает возможной войну с Россией

В Донбасс едет свежая бригада, а количество обстрелов продолжает расти. На этом фоне в Донецке горит нефтебаза, Зеленский при поддержке британской ВВС собрал Ялтинскую международную конференцию, где заявил о возможном столкновении России и Украины, а ВСУ завершили подготовку к стратегическим учениям «Объединенные усилия», в которых существенно выросла доля иностранного участия.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество нарушений в Донбассе снова увеличилось в 1,5 раза (1692 обстрелов против 1210).

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте продолжает оставаться сложной обстановка в окрестностях Золотое (58 км северо-западнее Луганска), расположенной на стыке 24-ой механизированной и 57-ой мотопехотной бригад, прошедших подготовку под руководством иностранных инструкторов.

Федеральное агентство новостей /

На центральном участке фронта сложная обстановка была в пригородах Донецка и Горловки.

Наиболее резонансным событием стал взрыв и последующее возгорание резервуара на государственном предприятии «Топливная компания Нефтебаза» в Кировском районе Донецка, где заполнено 5470 тоннами топлива было только три емкости.

Инцидент произошел 11 сентября на одном из резервуаров, где, по официальным данным, хранилось около 1300 тонн, в результате жертв не было. По версии силовых структур Донецкой народной республики (ДНР) причиной инцидента стал сброс взрывного устройства с БПЛА, остатки которого были найдены на крыше резервуара. Основной версией определен теракт со стороны ВСУ.

Однако последнее утверждение вызывает вопросы по ряду причин. Во-первых, нефтебаза находится на удалении порядка 8-10 км, в глубине обороны и расстояние это является довольно проблемным для преодоления мини БПЛА, который, судя по остаткам, был квадрокоптерного типа. Во-вторых, вызывают вопросы масштабы возгорания.

К примеру, месяц назад в Ливане был взрыв на хранилище, где горело 60 тыс. литров мазута, что равняется не более 50 тоннам. Хотя масштабы разрушений были больше чем в Донецке, да и пострадавших было почти 100 человек, при том, что по официальной версии в столице ДНР горело в 26 раз больше. Учитывая, что хранящееся на нефтебазе топливо было получено по линии гуманитарной помощи, то скорее всего налицо факт сокрытия кражи, списать которую пытаются на войну.

На южном участке сложная ситуация остается в районах Петровское (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа 128-й горно-штурмовой бригады.

54 окрема механізована бригада продовжує, в межах відновлення боєздатності, командно-штабні навчання, які стартували сьогодні, під керівництвом ОК "Схід".https://t.co/7q0aoMxujd pic.twitter.com/EbaqVRCbiE — Збройні_Сили_України ???????????????????????? (@ArmedForcesUkr) September 6, 2021

На этом фоне с 9 сентября наблюдатели ОБСЕ стали замечать большое количество техники на железнодорожных станциях в Зачатовке и в районе Хлебодаровки, что говорит о прибытии на юго-восток новой бригады, скорее всего — 54 отдельной механизированной. Именно с ней в начале недели было проведено заключительное учение под руководством главы оперативного командования «Восток».

Менять она скорее всего будет 28-ую механизированную бригаду, стоящую на западных пригородах Донецка, именно в ее зоне ответственности не так давно был обнаружен тайник с боеприпасами, которые военные, видимо, намеревались вывезти с целью продажи.

Учитывая начавшуюся ротацию, в ближайшую неделю следует ждать увеличения интенсивности обстрелов в прилегающих к Донецку районах.

Ялтинская европейская стратегия

В Киеве на неделе прошло довольно примечательное мероприятие — Ялтинская европейская стратегия, основанная в 2004 году олигархом Виктором Пинчуком для продвижения Украины в ЕС. Участие в нем приняли предприниматели и политики из Европы и США. При этом некоторые участвуют и уже не занимая каких-либо важных постов, но при этом имеют обширные связи как, к примеру, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Yalta European Strategy (YES) is leading forum for discussing Ukraine's European future and global context. Tony Blair, Prime Minister of the United Kingdom (1997-2007) gave young leaders advise: "Find you purpose!"#YESBrainstormingYL pic.twitter.com/fZxGdvtuDk — Olena Kudria (@OlenaKudria) September 12, 2021

Также в мероприятии приняла участие заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

Именно в ходе этого события украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что не исключает полномасштабной войны между Украиной и Россией. Также он сетовал на отсутствие четкой позиции на Западе по вопросу вступления страны в НАТО и ЕС.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hält es für möglich, dass es zu einem Krieg zwischen #Russland und der #Ukraine kommen könnte.

Im Forum "Yalta European Strategy (YES)" antwortete Selenskij auf die Frage des Moderators. pic.twitter.com/tKfRQVGQxI — RT DE (@de_rt_com) September 10, 2021

Однако из вида упускается тот факт, что отвечал Зеленский на вопрос от модератора мероприятия — британского журналиста и сотрудника компании BBC Стивена Сакура, впервые участвовавшего в этом в этой встрече.

Yalta European Strategy Conference in Kyiv gathered policy makers from all over the world. Tonight, we will discuss the crisis in Belarus: What does it mean for Ukraine, the United States, and European security? pic.twitter.com/6byjUBjucG — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 10, 2021

На ВВС он ведет передачу BBC HARDtalk, которая специализируется на углубленном и расширенном интервьюировании у очевидцев событий и политиков о ситуации в мире. Сам же Стивен имеет довольно солидный опыт в освещении новостей под нужным углом. Он создавал сюжеты о войне в Персидском заливе, говоря о «злодеяния» режима Саддама Хусейна, писал о «бархатной» революции в Чехословакии и падении Берлинской стены, скандале с бывшим президентом США Биллом Клинтоном и последовавшем за ним процессе импичмента.

Участие такого человека в качестве модератора на Ялтинской европейской стратегии отнюдь не случайно и говорит о том, что за организацию мероприятия взялось правительство Великобритании. Отсюда и вопросы, ответы на которые носили исключительно информационный характер, призванный, с одной стороны, расширить поддержку Киеву от США и стран Европы для сохранения ее антироссийского курса, а с другой — добиться ответной реакции от России, чтобы подкрепить утверждения о якобы имеющей место угрозе Украине.

Военное безумие Украины

На Украине завершилось планирование стратегического учения «Объединенные усилия-2021», которое пройдет с 22 по 30 сентября на украинских полигонах, акваториях северо-западной части Черного и Азовского морях.

«Объединенные усилия» — ответ на «Запад-2021»: Залужный тоже не исключает широкомасштабной агрессии РФ https://t.co/oZ4v8MFBI0 pic.twitter.com/apg1uE5XeN — InfoResist (@InfoResist) September 10, 2021

По заявлению главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного пройдет оно в три этапа:

на первом и втором — ВС Украины будут вести оборонительную операцию по отражению вооруженной агрессии;

на третьем — предусматривается ведение оборонительной и наступательной операций многонациональными группировками войск.

Участие в мероприятии примут около 12,5 тысяч военнослужащих, из них 700 от 15 стран-членов и партнеров НАТО: США (230 военных), Словакия (150 военных), Великобритания (120 военных), Польша (80 военных), Литва (35 военных), Румыния (32 военных), Швеция (12 военных), Молдова (12 военных), Грузия (10 военных), Канада (6 военных), Германия (5 военных), Латвия (5 военных), Италия (2 военных), Венгрия (2 военных), Иордания (2 военных).

???? В ответ на российско-беларусские учения "Запад-21", на всех основных военных полигонах Украины, а также в акваториях Черного и Азовского морей с 22 по 30 сентября 2021 года пройдут стратегические командно-штабные военные учения "Объединенные усилия-2021". pic.twitter.com/cUCvpEuk43 — Hellis (@13Hellis_13) September 10, 2021

Также в учениях будут задействованы вертолеты ВС Румынии и Словакии, самолеты ВВС Канады, корабли ВМС Румынии, около 85 танков, около 50 тяжелых артиллерийских систем, 30 летательных аппаратов.

Несмотря на заявления украинского командования об исключительности «Объединенных усилий», учения подобного типа ежегодно проводятся в одно время со стратегическими в России и отличаются в целом оборонительной тематикой.

Следует отметить ежегодное увеличение в них доли международного участия, которое наблюдается с прошлого года. Тогда широко были представлены США и Великобритания. Сейчас же сопоставимое с ними участие принимают уже Словакия, Польша и Румыния, далее масштабы этих мероприятий будут только увеличиваться, соразмерно вкладываемым в Украину средствам.

Не является случайностью широкое участие Словакии, ведь ее оператор газотранспортной системы Eustream активно содействует в реверсных поставках газа на Украину, фактически получая прибыль из ничего. Естественно, что при таких условиях правительство Словакии не заинтересовано в смене нынешнего антироссийского курса Украины и будет дальше его поддерживать.

Федеральное агентство новостей /

Более того, не так давно на украинском участке «Дельфин» с суммарными залежами углеводородов в 286 млн тонн «Нафтогаз» начал разведку возможных мест бурения с привлечением иностранных компаний.

Начать их он намеревается уже в 2022 году, а значит у порта Одесса есть все шансы стать крупным узлом в системе транспортировки энергоресурсов. Учитывая уже налаженную налаженный план работы трубопроводов и наличие их выхода на территорию Словакии, последняя также намеревается получить кусочек этого пирога.

Федеральное агентство новостей /

Вклад Турции в развитие ВМСУ

В Турции на верфи в Стамбуле 7 сентября состоялась торжественная церемония закладки первого из четырех заказанных для ВМС Украины корветов класса Ada (проект MILGEM).

В 2022 году корвет будет передан на Украину для его достройки и установки вооружения на судостроительном заводе «Океан» в Николаеве. Ввод же его в состав ВМС Украины запланирован на 2024 год. Не дожидаясь внедрения корвета в строй, Киев приступил уже к формированию экипажа.

Благодаря контракту с Украиной, Турция загрузила национальную промышленность до 27 кораблей проекта MILGEM, кроме экономической выгоды, получив возможность освоить производство газотурбинных установок.

Milgem projesi kapsamında



⚪4 Ada sınıfı korvet

⚪1 Ufuk eğitim ve istihbarat gemisi

⚪4 İstif sınıfı fırkateyn

⚪10 Açık deniz karakol gemisi

⚪4 Pn milgem

⚪4 Ukrayna milgem



Olmak üzere 27 adet farklı tipte gemi üretilmiş olacak. pic.twitter.com/wwow6fkLfe — Action & Reaction (@Action1041) September 8, 2021

Киев же получит корабли с противокорабельным вооружением ближней морской зоны, которые позволят ему выбраться за пределы Черного моря.

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