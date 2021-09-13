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Американское шапито и величие российского тенниса: эксперт об историческом матче
Спорт
Американское шапито и величие российского тенниса: эксперт об историческом матче
Global Look Press  /  Chris Young/Keystone Press Agency

Казалось, что надежд на российский теннис нет никаких, но появились Медведев, Рублев и Хачанов. Об этом в беседе с ФАН рассказал спортивный журналист, продюсер спортивных проектов на YouTube Виктор Ладненко.

Днем ранее российский теннисист Даниил Медведев в Нью-Йорке в трех партиях (6:4, 6:4, 6:4) одержал историческую победу над первой ракеткой мира — сербом Новаком Джоковичем в финале турнира «Большого шлема» US Open. Даниил стал третьим отечественным теннисистом, выигравшим турнир «Большого шлема». Прежде это удавалось Евгению Кафельникову («Ролан Гаррос» — в 1996-м и Australian Open — в 1999-м) и Марату Сафину (US Open — в 2000-м и Australian Open — в 2005-м). Для Медведева чемпионство стало первым на турнирах «Большого шлема». После победы Даниил Медведев сохранил статус второй ракетки мира. Лидером рейтинга по-прежнему является Новак Джокович. Еще один россиянин, Андрей Рублев, с 7-го места поднялся на 5-е. Мужской российский теннис переживает лучшие времена за последние 15 лет. Об этом заявил Виктор Ладненко.

«16 лет я ждал, пока кто-то после легендарного Марата Сафина возьмет "Большой шлем" — главный трофей в теннисе, теннисный "Оскар", выше которого уже ничего нет. Над нашим теннисом издевались — над ним было принято подхихикивать и издеваться. Шли годы, дела в нашем теннисе были хуже некуда. Когда казалось, что надежд уже нет никаких, появился молодой триумвират в виде Хачанова, Рублева и Медведева, что заставило сердца всех неравнодушных биться чуть чаще. Даня Медведев с третьей попытки выиграл "Большой шлем", даже Леонардо Ди Каприо потребовалось больше времени для его статуэтки», — сказал Виктор.

При этом журналист отметил, что сопереживал Новаку Джоковичу.

Американское шапито и величие российского тенниса: эксперт об историческом матче
ru.wikipedia.org  / IvanAndreevich

«Когда Джокович плакал, в этот самый момент этого достойного мужчину и настоящего чемпиона было действительно жаль», — признался Ладненко.

Прокомментировал журналист и не самое интеллигентное поведение американских зрителей на трибунах.

«Зрители в Нью-Йорке устроили шапито. Они в очередной раз продемонстрировали миру, что в некоторые моменты больше похожи не на людей, а на стаю сбежавших из зоопарка горилл», — заявил он.

Американское шапито и величие российского тенниса: эксперт об историческом матче
Global Look Press  / Michael Nagle/XinHua

Ранее Даниил Медведев прокомментировал свою необычную реакцию на победу в финале US Open — 2021. Российский теннисист признался, что на корте не любит сдерживать эмоции после победы. Тренер спортсмена называет его поведение «русским стилем». Отметил теннисный IQ Медведева и Новак Джокович, подчеркнув, что у россиянина нетипичный удар.

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Все новости / Спорт / Американское шапито и величие российского тенниса: эксперт об историческом матче
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