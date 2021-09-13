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Украинская оппозиция назвала бредовым предложение секретаря СНБО отказаться от кириллицы
Политика
Украинская оппозиция назвала бредовым предложение секретаря СНБО отказаться от кириллицы
wikimedia.org / Администрация президента Украины / CC BY 4.0

Киев, 13 сентября. Инициатива секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о необходимости отказа от кириллицы в пользу латиницы преследует цель увеличить культурный разрыв между русскими и украинцами.

Представители украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в своем сообщении указали, что бредовое заявление секретаря СНБО продемонстрировало непрофессионализм политика. Эта инициатива преследует только одну цель — увеличить культурный разрыв между русскими и украинцами, сказано в обращении.

Оппозиционеры уточнили, что замена кириллицы может быть сравнима с запретом на использование культурного наследия украинского народа, которое создавалось на протяжении многих веков.

Политолог Сергей Марков предрек полный запрет русского языка на Украине. По его словам, переход украинцев с кириллицы на латиницу необходим для того, чтобы у граждан не было выбора.

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