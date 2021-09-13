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Украинский дипломат Маркарова заявила об успешном визите Зеленского в США

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 11:43
Политика
Украинский дипломат Маркарова заявила об успешном визите Зеленского в США
mon.gov.ua  /  Сайт министерства образования и науки Украины

Вашингтон, 13 сентября. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон был успешным. Такое мнение выразила украинский посол в США Оксана Маркарова.

Зеленский ранее с официальным визитом посетил Соединенные Штаты. Политик 1 сентября провел встречу с американским коллегой Джо Байденом.

Маркарова уверена, что визит Зеленского в Вашингтон был успешным. По ее словам, глава государства проводил встречи, которые приносили результат. Дипломат также напомнила, что переговоры глав государств были вдвое длиннее, чем планировалось.

«Те, кто занимается международной политикой, понимают, насколько это важно», — отметила Маркарова.

Посол добавила, что одним из показателей результативности визита Зеленского является пакет военной помощи со стороны Вашингтона.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что процесс вступления страны в Евросоюз затягивается. По словам министра, Киев держат на крючке реформ.

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украина сша зеленский вашингтон
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