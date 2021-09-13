«Золотое время»: Манукян объяснил победу теннисиста Медведева на US Open

Россияне возвращают свои позиции в теннисе. Об этом в комментарии ФАН заявил блогер и журналист Вадим Манукян.

Накануне российский теннисист Даниил Медведев в Нью-Йорке одержал невероятную победу над первой ракеткой мира — сербом Новаком Джоковичем — в финале турнира «Большого шлема» US Open. На глазах у известных голливудских звезд Медведев выиграл у серба вчистую — три партии остались за россиянином (6:4, 6:4, 6:4). Таким образом, Даниил стал третьим отечественным теннисистом, выигравшим турнир «Большого шлема». Прежде это удавалось Евгению Кафельникову («Ролан Гаррос» — в 1996-м и Australian Open — в 1999-м) и Марату Сафину (US Open — в 2000-м и Australian Open — в 2005-м). Для Медведева чемпионство стало первым на турнирах «Большого шлема».

Блогер и журналист Вадим Манукян выразил уверенность, что Медведев обыграл Джоковича, прежде всего, интеллектуально. По мнению блогера, именно это способствовало одинаковому счету во всех трех партиях.

«Уже ряд игроков ATP тура говорит о том, что Медведев обладает уникальным стилем игры, чтобы вычислить его тактику по ходу матча, нужно много времени», — отметил он.

Global Look Press / Chris Young/Keystone Press Agency

Манукян подчеркнул, что российский теннис возвращает свои некогда утраченные позиции.

«В этом году вообще очень урожайный год для россиян. Начали с победы в ATP Cup, продолжили победой и медалями на Олимпиаде, и вот он, желанный кубок «Большого шлема» на US Open. Что и говорить, в мужском теннисе у нас сейчас золотое время, да и женский потихоньку возвращает свои позиции», — сказал он.

После победы на US Open Даниил Медведев сохранил статус второй ракетки мира. Лидером рейтинга по-прежнему является Новак Джокович. Еще один россиянин Андрей Рублев с 7-го места поднялся на 5-е.

Серб перед финальной игрой US Open отметил теннисный IQ Медведева. Джокович сообщил, что у россиянина нетипичные удары. По словам серба, Даниил периодически чувствует, что он находится в неправильном балансе, однако редко ошибается. Джокович добавил, что Медведева от остальных отличает также и способность выходить из трудных ситуаций.

Global Look Press / Michael Nagle/XinHua

Ранее Даниил Медведев прокомментировал свою необычную реакцию на победу в финале US Open-2021. Российский теннисист признался, что на корте не любит сдерживать эмоции после победы. Тренер спортсмена называет его поведение «русским стилем».