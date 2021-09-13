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Журналисты СМИ-иноагента устроили перформанс с плакатами возле здания Минюста
Общество
Журналисты СМИ-иноагента устроили перформанс с плакатами возле здания Минюста
Федеральное агентство новостей  / 

Министерство юстиции Российской Федерации дополнило реестр иноагентов изданием «Важные истории»1 (СМИ, выполняющее функции иностранного агента). На прошлой неделе, видимо, в знак протеста три журналистки этого СМИ (две из них персонально объявлены иностранными агентами) устроили небольшой перформанс с протестными плакатами возле здания Минюста.

«Эти жалкие потуги привлечь к себе внимание, выставить себя жертвами, пострадавшими от российского правосудия — неудачная акция, которую российская общественность вообще оставила без внимания. Вообще, очень бессовестно — получая деньги и указания от ряда западных структур, рассказывать у нас, в России, о том, как мы тут живем и что нам нужно делать. К счастью, «Важные истории» оказались очень даже не важными и заслуженно промаркированы в статус иностранного агента», — отметил председатель Правления АНО «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин.

Сперва девушки планировали «протестовать» у здания ФСБ России на Лубянке, где их уже ждали специально заранее приглашенные представители ряда западных СМИ и российских иноагентов. Однако, очевидно, испугавшись полиции, журналистки перенесли свое представление к Минюсту.

С весны в список СМИ-иноагентов были внесены также проекты «Медуза»1 (СМИ, выполняющее функции иностранного агента), «Дождь»1 (СМИ, выполняющее функции иностранного агента), «Четвертый сектор» (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) и другие СМИ, получающие зарубежное финансирование, а также более 20 физических лиц.

Ранее ФАН призвал не оставлять без внимания вмешательство в выборный процесс в России, на которое неоднократно указывали в Госдуме.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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россия москва иноагенты важныеистории
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