Глава МИД Катара прибыл в Кабул на первую встречу с правительством «Талибана»

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Министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани провел переговоры с главой недавно сформированного «Талибаном»1 (запрещен в РФ) правительства Афганистана Мухаммадом Хасаном Ахундом. Гость из Дохи стал самым высокопоставленным дипломатом, посетившим Кабул после захвата радикальным движением власти в стране.

Помимо нового премьер-министра иностранную делегацию в президентском дворце встретили замглавы кабмина Абдул Салам Ханафи, министр иностранных дел Амир Хан Муттаки, министр обороны Якуб Муджахид, министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани и начальник разведуправления Абдул Хак Васик.

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На встрече с ними высокопоставленный катарский дипломат призвал «привлечь все афганские стороны к национальному примирению».

Qatari FM Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani visits Kabul for talks with Afghanistan’s new PM, the highest-level foreign visit since the Taliban takeoverhttps://t.co/gCsJXhyp1j — TRT World (@trtworld) September 12, 2021

Новый шаг в сотрудничестве

В рамках переговоров были подняты важные для Дохи темы вроде согласованных действий по борьбе с террористическими организациями, пути укрепления мира в стране и регионе, а также вопросы безопасного проезда людей по территории Афганистана. Талибские министры, в свою очередь, выразили заинтересованность и в других аспектах международных отношений, которые должны помочь им укрепить свою власть и легимитизировать свое положение.

«На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений, гуманитарной помощи, экономического развития и взаимодействия с миром», — сообщили представители «Талибана».

По итогам дипломатической встречи стороны договорились об укреплении двустороннего взаимодействия и регулярном проведении такого рода переговоров, направленных на стабилизацию региональной обстановки и преодоление изоляции, в которой теперь оказался Афганистан — на данный момент ни одна страна официально не признала власть «Талибана».

Prt Scr twitter.com / @HAfreede

Также в ходе своей поездки в Кабул Мухаммад бин Абдулрахман встретился с высокопоставленным чиновником из предыдущего афганского правительства Абдуллой Абдуллой и экс-президентом Хамидом Карзаем. Ранее представители талибов заявляли, что эти деятели могут войти в состав нового инклюзивного кабинета министров, представляющего все политические и общественные силы государства, однако этого так и не случилось.

Abdullah Abdullah, head of the reconciliation council, and former president Hamid Karzai discussed the current situation in Afghanistan and the formation of an inclusive government in their meeting with Qatar Foreign Minister Mohammad bin Abdulrahman Al-Thani, Abdullah tweeted. pic.twitter.com/5srtx7lpi1 — TOLOnews (@TOLOnews) September 12, 2021

Влияние Дохи усиливается

В последние годы Катар стал одной из самых активных сторон, работавших над урегулированием ситуации в южноазиатском государстве. В Дохе прошла серия переговоров с участием талибов, в ходе чего и было заключено историческое соглашение о выводе сил США с афганской территории. Кроме того, именно в этой стране персидского залива вполне легитимно действует одна из региональных штаб-квартир «Талибана».

Благодаря этому катарские власти имеют определенное влияние на талибов. Например, при их посредничестве в прошлом месяце были достигнуты соглашения об эвакуации иностранных военных и некоторых сотрудничавших с ними афганцев. Также сейчас Доха оказывает поддержку беженцам, ожидающим отправки в другие страны.

In a call with Qatar’s FM @MBA_AlThani_ , the UN’s refugee chief @FilippoGrandi thanked Doha for assistance amid the ongoing Afghan crisis pic.twitter.com/IPoCEJWMKr — New Afghan Media (@AfghanPo) August 19, 2021

В период правления предыдущей афганской администрации, возглавляемой Ашрафом Гани, США обеспечивали до 75% расходов государства, однако теперь соответствующая помощь в страну не поступает.

То же касается и программ МВФ — организация заблокировала доступ радикального движения к чрезвычайным резервам в размере около 440 млн долларов.

На этом фоне талибы особо заинтересованы в поиске партнеров, которые смогут помочь им добиться международного признания легитимности новой власти и окажут финансовую или гуманитарную поддержку.

Menlu Qatar mengunjungi Afghanistan dan bertemu pejabat tinggi Taliban. https://t.co/vJ0ely0t0R — Republika.co.id (@republikaonline) September 13, 2021

Катар уже зарекомендовал себя как сторону, заинтересованную в стабилизации обстановки в Афганистане, и даже после насильственного свержения предыдущей власти не перешел к агрессивной политике в отношении талибов. Это еще более усиливает позиции Дохи в регионе.

После закрытия большинства иностранных миссий в Афганистане Катар в настоящий момент фактически стал связующим звеном между радикальным движением и остальным миром, что повышает его ценность в глазах западных государств как посредника и дает Дохе новые преференции.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.