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Глава МИД Катара прибыл в Кабул на первую встречу с правительством «Талибана»
Весь мир
Глава МИД Катара прибыл в Кабул на первую встречу с правительством «Талибана»
Prt Scr twitter.com  /  @HAfreede

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об их целях и действиях приводятся исключительно для информации и не являются пропагандой.

Министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани провел переговоры с главой недавно сформированного «Талибаном»1 (запрещен в РФ) правительства Афганистана Мухаммадом Хасаном Ахундом. Гость из Дохи стал самым высокопоставленным дипломатом, посетившим Кабул после захвата радикальным движением власти в стране.

Помимо нового премьер-министра иностранную делегацию в президентском дворце встретили замглавы кабмина Абдул Салам Ханафи, министр иностранных дел Амир Хан Муттаки, министр обороны Якуб Муджахид, министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани и начальник разведуправления Абдул Хак Васик.

Глава МИД Катара прибыл в Кабул на первую встречу с правительством «Талибана»
Prt Scr twitter.com  / @HAfreede

На встрече с ними высокопоставленный катарский дипломат призвал «привлечь все афганские стороны к национальному примирению».

Новый шаг в сотрудничестве

В рамках переговоров были подняты важные для Дохи темы вроде согласованных действий по борьбе с террористическими организациями, пути укрепления мира в стране и регионе, а также вопросы безопасного проезда людей по территории Афганистана. Талибские министры, в свою очередь, выразили заинтересованность и в других аспектах международных отношений, которые должны помочь им укрепить свою власть и легимитизировать свое положение.

«На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений, гуманитарной помощи, экономического развития и взаимодействия с миром», — сообщили представители «Талибана».

По итогам дипломатической встречи стороны договорились об укреплении двустороннего взаимодействия и регулярном проведении такого рода переговоров, направленных на стабилизацию региональной обстановки и преодоление изоляции, в которой теперь оказался Афганистан — на данный момент ни одна страна официально не признала власть «Талибана».

Глава МИД Катара прибыл в Кабул на первую встречу с правительством «Талибана»
Prt Scr twitter.com  / @HAfreede

Также в ходе своей поездки в Кабул Мухаммад бин Абдулрахман встретился с высокопоставленным чиновником из предыдущего афганского правительства Абдуллой Абдуллой и экс-президентом Хамидом Карзаем. Ранее представители талибов заявляли, что эти деятели могут войти в состав нового инклюзивного кабинета министров, представляющего все политические и общественные силы государства, однако этого так и не случилось.

Влияние Дохи усиливается

В последние годы Катар стал одной из самых активных сторон, работавших над урегулированием ситуации в южноазиатском государстве. В Дохе прошла серия переговоров с участием талибов, в ходе чего и было заключено историческое соглашение о выводе сил США с афганской территории. Кроме того, именно в этой стране персидского залива вполне легитимно действует одна из региональных штаб-квартир «Талибана».

Благодаря этому катарские власти имеют определенное влияние на талибов. Например, при их посредничестве в прошлом месяце были достигнуты соглашения об эвакуации иностранных военных и некоторых сотрудничавших с ними афганцев. Также сейчас Доха оказывает поддержку беженцам, ожидающим отправки в другие страны.

В период правления предыдущей афганской администрации, возглавляемой Ашрафом Гани, США обеспечивали до 75% расходов государства, однако теперь соответствующая помощь в страну не поступает.

То же касается и программ МВФ — организация заблокировала доступ радикального движения к чрезвычайным резервам в размере около 440 млн долларов.

На этом фоне талибы особо заинтересованы в поиске партнеров, которые смогут помочь им добиться международного признания легитимности новой власти и окажут финансовую или гуманитарную поддержку.

Катар уже зарекомендовал себя как сторону, заинтересованную в стабилизации обстановки в Афганистане, и даже после насильственного свержения предыдущей власти не перешел к агрессивной политике в отношении талибов. Это еще более усиливает позиции Дохи в регионе.

После закрытия большинства иностранных миссий в Афганистане Катар в настоящий момент фактически стал связующим звеном между радикальным движением и остальным миром, что повышает его ценность в глазах западных государств как посредника и дает Дохе новые преференции.

Глава МИД Катара прибыл в Кабул на первую встречу с правительством «Талибана»
Федеральное агентство новостей  / 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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