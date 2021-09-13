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Задержанного в Праге Александра Франчетти навестила российский консул

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 11:33
Политика
Задержанного в Праге Александра Франчетти навестила российский консул
pixabay.com

Прага, 13 сентября. Российский консул в Чехии навестила задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти, сообщил пресс-секретарь дипломатического представительства РФ Николай Брякин.

Согласно полученной информации, задержанного гражданина России посетила заведующая консульским отделом посольства. Николай Брякин добавил, что ведомство находится в контакте с задержанным, его родственниками и представителем защиты.

Александр Франчетти был задержан чешскими силовиками в пражском аэропорту. Об этом сообщило российское посольство. По имеющимся данным, россиянина задержали на основании ордера, выданного властями Украины.

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