Задержанного в Праге Александра Франчетти навестила российский консул

Прага, 13 сентября. Российский консул в Чехии навестила задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти, сообщил пресс-секретарь дипломатического представительства РФ Николай Брякин.

Согласно полученной информации, задержанного гражданина России посетила заведующая консульским отделом посольства. Николай Брякин добавил, что ведомство находится в контакте с задержанным, его родственниками и представителем защиты.

Александр Франчетти был задержан чешскими силовиками в пражском аэропорту. Об этом сообщило российское посольство. По имеющимся данным, россиянина задержали на основании ордера, выданного властями Украины.