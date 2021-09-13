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МХТ им. Чехова может отменить два спектакля из-за госпитализации Станислава Любшина

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 11:33
Общество
МХТ им. Чехова может отменить два спектакля из-за госпитализации Станислава Любшина
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 13 сентября. Народный артист РСФСР Станислав Любшин получил серьезную травму головы на репетиции спектакля. Врачи еще не скоро разрешат 88-летнему актеру вернуться на театральную сцену.

Звезду театра и кино экстренно госпитализировали 11 сентября около 22:35 по московскому времени. Любшин получил сотрясение мозга во время репетиции в МХТ им. Чехова. Состояние артиста врачи оценивали как тяжелое, поэтому сразу направили его в реанимацию. Пока актер находится в городской клинической больнице №67. Благодаря оперативным действиям медиков кризиса удалось миновать — в ближайшее время Станислава Любшина переведут в отделение травматологии.

МХТ им. Чехова с большой вероятностью отменит ближайшие спектакли с участием 88-летнего артиста. Так, под вопросом показы «Мефисто» и «Чайка», которые должны состояться 15 и 16 сентября. На официальном сайте театра информации об отмене пока нет. Однако как отметил источник в беседе с ФАН, ни в одном из этих спектаклей у Любшина нет дублеров. В силу почтенного возраста актера, врачи не разрешает ему так скоро покинуть больницу, поэтому у руководства МХТ им. Чехова не остается другого выбора, как отменить показы.

Детали инцидента, при которых Станислав Любшин получил травму головы пока неизвестны. По предварительным данным, артист ударился головой во время репетиции. Артисты МХТ им. Чехова из-за плотного графика часто репетируют по вечерам.

 

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