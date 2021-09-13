Кошмарная неделя для силовиков в Колумбии: суд за продажу оружия и убийства на границе

В колумбийской армии новый скандал. Полковник Амадо, отвечавший за тактическую подготовку офицеров армии, сбывал боеприпасы партизанам, против которых воевали его подопечные. К тому же в субботу в столкновении с этими боевиками на границе Венесуэлы погибли сразу пять военнослужащих.

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Федеральное агентство новостей /

Настоящий полковник

Прокуратура Колумбии обвинила нескольких армейских офицеров в том, что они сбывали вооружение на сторону, — в том числе леворадикальной партизанской группировке «Армия национального освобождения» (ELN). Согласно расследованию, полковник Оскар Амадо, сержант Пабло Алиезер Каро и трое гражданских на протяжении нескольких лет продавали боеприпасы с военной базы Толемаида, расположенной в департаменте Толима.

Следствие заинтересовалось незаконной деятельностью военных после нападения ELN на полицейский участок в городе Барранкилья 27 января 2018 года. Тогда погибли шестеро военнослужащих. Никто не ожидал, что боевики группировки получат настолько серьезное огневое преимущество перед военными.

Федеральное агентство новостей /

Продажу боеприпасов военные осуществляли открыто — их попросту списывали как устаревшие и подлежащие уничтожению. Таким образом было продано несколько десятков тысяч патронов калибра 5,56 мм. Выборочные проверки со стороны следствия привели к тому, что 4 ноября 2020 года на армейской базе было конфисковано около 15 тысяч патронов, которые полковник Амадо и его группа готовились реализовать на сторону. На бумаге все эти патроны уже должны были быть уничтожены.

Перехват телефонных переговоров показал, что военные договаривались продать их представителям ELN — а в принципе были готовы сбыть их любому, кто сможет заплатить. В числе покупателей могли быть и наркокартели, и члены мелких криминальных банд.

Участие офицеров колумбийской армии в продаже оружия боевикам — в целом событие не экстраординарное. Бывшие военные участвовали в покушении на президента собственной страны в июне 2021 года, сотрудничая с ELN. Можно вспомнить и про недавнее участие колумбийцев в государственном перевороте на Гаити.

Однако нынешний случай торговли оружием стал сенсацией. Полковник Амадо был директором Школы тактической подготовки и переподготовки Национальной армии Колумбии. То есть человек, отвечавший за подготовку военных подразделений, которые воюют с левыми партизанами и наркокартелями, сотрудничал с ними на финансовой основе. Возможно, он также торговал информацией. Зная обо всех этих скандалах с колумбийской армией, последнее было бы совсем неудивительно.

Бои с ELN на венесуэльской границе

11 сентября боевики из леворадикальной ELN убили пятерых военнослужащих колумбийской армии в пограничном с Венесуэлой департаменте Араука. По сообщениям министерства обороны страны, взвод 27-го батальона оперативной группы Хирона напоролся на засаду в муниципалитете Араукита.

Президент Колумбии Иван Дуке незамедлительно возложил ответственность за нападение на власти Венесуэлы. Мол, это они помогают ELN и боевикам, отколовшимся от FARC, проникать на территорию Колумбии и терроризировать ее граждан.

«Мы сожалеем и осуждаем подлое террористическое нападение на взвод наших военных в Арауке. Убийство и ранение нескольких наших героев причиняет нам боль. Речь, очевидно, идет об совместной деятельности между ELN и диссидентами FARC, спланированной в Венесуэле», — прокомментировал президент в своем Twitter.

Lamentamos y condenamos el cobarde ataque terrorista contra un pelotón de nuestro @COL_EJERCITO en Arauca. Nos duele el asesinato y lesión de varios de nuestros héroes. Esto, claramente, se trata de un acto entre Eln y las disidencias de las Farc planificado desde Venezuela. — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) September 11, 2021

Венесуэла, которая весной-летом 2021 года вела бои с радикалами «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) в своих пограничных штатах, отрицает любые подобные обвинения со стороны руководства Колумбии.

Марши в годовщину убийства

«Ночи ужаса» — именно так в современную колумбийскую историю вошли события 9-11 сентября 2020 года, когда полиция и армия Колумбии убили 13 человек и ранили более 200. А началось все с нападения полицейских 8 сентября 2020 года на таксиста Хавьера Ордоньеса, которого они забили до смерти на глазах многочисленных свидетелей. По словам очевидцев событий, Ордоньес не сопротивлялся и тщетно пытался прикрыть свою голову, когда его били электрошокером.

Жестокая расправа над очевидно невиновным человеком привела к массовым выступлениям в Боготе. Протестующие сжигали полицейские машины, громили витрины, дрались с полицией. В ответ полицейский спецназ ESMAD и мобилизованная ему в помощь армия не стеснялись в применении средств.

Впоследствии эти протесты стали одной из отправных точек для общенациональной забастовки, которая началась 28 апреля и продолжалась более двух месяцев. Одним из её требований стала реформа полиции.

Под давлением общественности полиция всё-таки провела расследование убийства Ордоньеса и осудила полицейских, которые в нем участвовали. Однако только на годовщину убийства высокопоставленный руководитель колумбийской полиции, генерал Хорхе Луис Варгас извинился перед родственниками жертв.

В условиях жесткой поляризации колумбийской нации годовщина не прошла незамеченной. В память об убийствах протестные марши прошли в нескольких городах страны – Боготе, Медельине, Кали и других. Далеко не везде они оказались мирными.

¡ASESINOS! gritan los dolientes de #JavierOrdóñez y de las víctimas del #9S #10S #11S a esta hora (5:35 p.m.) hoy un año después en 2021.



Por nuestros muertos ni un minuto de silencio. ¡Ni perdón, ni olvido! pic.twitter.com/Jn7nAfI0Zw — Décima Realidad (@Decima_Realidad) September 9, 2021

В Боготе и Медельине вечером 9 сентября начались беспорядки. Пострадали шесть человек, в том числе один полицейский.

#AEstaHora



Acompañamiento de la Personería de Bogotá en las localidades afectadas por los disturbios.



Hacemos un llamado a evitar todo tipo de confrontaciones que afecten la tranquilidad de la comunidad en el Barrio Britalia, localidad de #Kennedy #GuardianesDeTusDerechos pic.twitter.com/NkKh8Dw243 — Personería de Bogotá (@personeriabta) September 10, 2021

La ciudadanía protege a los árboles mientras la Administración Distrital los tala. pic.twitter.com/rW4PVKoINX — J #SOSColombiaDDHH (@JUANCAELBROKY) September 9, 2021

DENUNCIA

Redada para capturar a prensa. Bogotá, Villa Luz@AngelloospinaR pic.twitter.com/N1hWVM7TMG — PasandoLaVoz (@PasandolaVoz28a) September 10, 2021

В Кали были ранены трое полицейских и сожжен один полицейский мотоцикл. Полиция разгоняла протестующих из водометов.

Hostigamientos del ESMAD contra manifestantes en Cali con Suba. pic.twitter.com/a0EpbCOH2Y — J #SOSColombiaDDHH (@JUANCAELBROKY) September 9, 2021

Протесты прошли на фоне одобренной парламентом страны новой налоговой реформы взамен старой, которая была отменена в результате общенациональной забастовки. Принятый документ отменил повышение НДС и ряда других непопулярных налогов, против которых протестовали колумбийцы. В этом случае им удалось настоять на своём и заставить власть уважать мнение граждан.

Федеральное агентство новостей /

Лидер ультраправых испугался наркокартелей

8 сентября Сальваторе Манкусо, один из бывших лидеров ультраправых боевиков из «Объединенные силы самообороны Колумбии» (AUC), заявил, что наркополитическая организация «Черные орлы» угрожает ему и его адвокатам и требуют, чтобы он отказался давать показания перед Судами особой юрисдикции (JEP). Угрозы начали приходить после того, как Манкусо решил более подробно рассказать о связях между своей организацией, властями Колумбии и наркокартелями.

«Черные орлы», которые в основном состоят из бывших участников AUC, посылают угрозы Манкусо с 25 мая 2021 года. Вдобавок на него объявили охоту члены наркокартеля «Клан дель Гольфо», использовавшие в своих листовках второе название своей организации «Гайтанистская самооборона Колумбии» (AGC).

«У нас был доступ к заявлениям и писаниям командира Манкузо до JEP, что заставляет нас предупредить его: закрой этот рот наконец, остановись сейчас, перестань говорить этим левакам из JEP то, что не следует рассказывать», — говорится в одной из листовок «Черных орлов».

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso denunció nuevas amenazas en su contra, las cuales buscarían afectar una eventual participación suya ante la @JEP_Colombia. pic.twitter.com/1gFeUzCfF0 — Rafael Aristizábal M. (@Rafaristizabal) September 8, 2021

«Угроза возникла через несколько минут после моего вмешательства, когда я сослался на необходимость выявления всех закономерностей, лежащих в основе систематических преступлений, которые были совершены при соучастии и ответственности государственных должностных лиц, членов общественных сил и третьих лиц, которые своим вмешательством заставляли работать машину войны», – написал Манкусо в своем заявлении.

Сам Манкусо и его адвокаты требуют особой юридической защиты со стороны колумбийского государства, чтобы продолжал давать показания. Правда, возникает вопрос — а захотят ли власти его защитить. Опыт защиты общественных лидеров и выходцев из FARC, которые подписали мирное соглашение 2016 года, говорит об обратном.

Взрыв в Кукуте

9 сентября рядом с городом Кукута произошел взрыв на контрольно-пропускном пункте рядом с колумбийско-венесуэльской границей. Погиб один человек, двое гражданских и двое полицейских были ранены.

Неизвестно, кто осуществил нападение, но колумбийские власти вновь обвиняют ELN. Дело в том, что 30 августа в районе Аталай был похожим образом взорван полицейский участок.

Полиция считает, что это совершили боевики ELN, которые хотят получить контроль над участком колумбийской границы, через которую они осуществляют наркотрафик и контрабанду.

Проблемы с контролем границы осложняются миграционным кризисом, который поразил Колумбию. Более 30 тысяч мигрантов, из которых около половины — гаитяне, застряли в панамо-колумбийском пограничье на северо-западе страны. Международные организации просят Боготу принять срочные меры, но денег на это у государства не хватает. Восстановление колумбийской экономики в разгар пандемии COVID-19 идёт медленными темпами. Слишком длительное сохранение лагерей беженцев чревато их превращением в трущобы и рассадник преступности.