Освобождение политзаключенных и допрос ПНЕ — что произошло в Ливии с 6 по 12 сентября

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 6 по 12 сентября 2021 года.

Освобождение политзаключенных

Президентский совет запустил программу достижения общенационального примирения, в рамках которой объявлено об освобождении политзаключенных, содержащихся в местах лишения свободы без имеющихся на то судебных оснований.

Так, ливийские власти выпустили из тюрьмы сына бывшего лидера Джамахирии Муаммара Каддафи — Саади, говорится в пресс-релизе переходного Правительства национального единства (ПНЕ). После освобождения он отправился в Турцию. Решение принято на основании вынесенного в 2018 году заключения суда.

Среди других вышедших на волю видных деятелей — бывший личный секретарь покойного полковника Ахмед Рамадан и его соратник Наджи Харира.

بداية بالساعدي و من بعده ، احمد رمضان ، و اليوم ناجي حرير ..!



الشهر شهرهم . pic.twitter.com/6OrnpjWPmT — Taki Kich (@TakiKich) September 7, 2021

Допрос ПНЕ в парламенте

Палата представителей допросила председателя Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибу во время заседания 8 сентября. Премьер-министр отчитался по наиболее актуальным вопросам, среди которых формирование госбюджета, вывод наемников, назначение главы оборонного ведомства, отношения с Тунисом и другие.

Очередная сессия парламента намечена на 13 сентября. Ожидается, что депутаты продолжат допрос членов ПНЕ после анализа всех полученных разъяснений.

Происшествия

Спецназ Ливийской национальной армии (ЛНА) провел операцию по очищению юга страны от террористических ячеек, в ходе которой арестовано несколько боевиков, связанных с организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Задержание прошло утром 6 сентября в городе Мурзук недалеко от границы с Чадом.

Еще один видный член ИГ1 по имени Имбарек аль-Хазми захвачен на западе Ливии в городе Бани Валид. Арест произвели местные службы безопасности в координации с генеральной прокуратурой.

Сирийских наемников, участвовавших в ожесточенных столкновениях в районе Салах ад-Дин в ночь со 2 на 3 сентября, вывели из расположенного на юге столицы лагеря Ярмук. Для того, чтобы отправить боевиков за пределы Триполи, потребовалось стянуть к месту событий боевую технику.

Работники южных месторождений пригрозили остановить добычу и потребовали от властей уволить главу Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафу Саналлу, а также улучшить условия труда в регионе. Соответствующее письмо направлено главе ПНЕ Абд аль-Хамиду Дабибе.

Главарь бандформирования «Ас-Сумуд» из Мисураты Салах Бади раскрыл информацию о местоположении могилы бывшего лидера страны Муаммара Каддафи. Останки полковника передадут для перезахоронения его племени.

بعد أيام من إعلان صلاح بادي استعداده للكشف عن مكان دفنهم السري .. مصادر ليبية تتحدث عن اقتراب تسليم رفات معمر #القذافي ونجله المعتصم بالله لقبيلتهما#ليبيا#الحدث pic.twitter.com/do344SrKaD — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) September 6, 2021

Политика

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба отправился с официальным визитом в столицу Туниса, где обсудил с президентом Каисом Саидом вопросы дальнейшего сотрудничества. Политики договорились также о скором открытии погранпереходов и возобновлении воздушного сообщения.

Заместитель министра иностранных дел РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов принял в Москве ливийскую делегацию в составе членов Президентского совета и ПНЕ. Стороны обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений и ситуацию в североафриканском государстве.

Палата представителей одобрила 9 сентября закон о прямых всенародных президентских выборах, намеченных на 24 декабря, сообщил пресс-секретарь Фатхи аль-Марими, добавив, что касательно избрания парламента все еще ведутся обсуждения.

Со своей стороны Высший государственный совет объявил о категорическом неприятии ратифицированного документа, подчеркнув необходимость достижения консенсуса между двумя палатами при принятии соответствующих законов.

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض قانون الانتخابات الصادر عن مجلس النوابhttps://t.co/gFXV5ETXi2 — sputnik_ar (@sputnik_ar) September 9, 2021

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас провел в Триполи торжественное открытие посольства ФРГ после семилетнего перерыва. В ходе своего визита европейский чиновник переговорил также с председателем ПНЕ Абд аль-Хамидом Дабибой и обсудил с ним наиболее актуальные вопросы совместного сотрудничества.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подтвердил на заседании Совета Безопасности необходимость вывода иностранных наемников с территории Ливии и выразил обеспокоенность Москвы проблемой распространения оружия в североафриканском государстве.

«Реализация дорожной карты, утвержденная Форумом политического диалога, начала давать сбой», — отметил российский чиновник.

نائب مندوب #روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي خلال كلمته أمام مجلس الأمن يظهر تناقض الموقف الروسي تجاه #ليبيا بقوله إن بلاده تدعم خروج القوات الأجنبية وفي الوقت نفسه يشدد على ضرورة أن يبقى التوازن على الأرض قائمًا pic.twitter.com/4WZV8vOejo — قناة فبراير (@FebruaryChannel) September 11, 2021

Экономика

Убытки Ливии на фоне снижения добычи нефти, реконструкции инфраструктуры, социальных расходов и других факторов достигли триллиона долларов, сообщил министр экономики ПНЕ Мухаммад аль-Хувейдж, опираясь на данные доклада, подготовленного рядом комитетов ООН.

ليبيا خسرت تريليون دولار في حروبها وصراعاتها خلال 2011-2020 .. https://t.co/OJ1rDASr6y — Libya News (@Libyan_News) September 8, 2021

Восстановление городов Ливии после многолетних войн и конфликтов потребует порядка 500 млрд динаров (111 млн долларов), сообщил государственный министр по экономическим вопросам Салама аль-Гувейл.

«Источники финансирования реконструкции государства поступят из нескольких каналов, в первую очередь от правительства, местного частного сектора и международных институтов развития. Мы также общаемся по данному поводу с соседними странами», — заявил чиновник.

شاهد | وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل يقدّر تكلفة إعادة إعمار #ليبيا بـ 500 مليار دينار، أي نحو 110 مليارات دولار، خلال عشر سنوات، بمعدل 50 مليار دينار لكل سنة. pic.twitter.com/XmGy7OrMFZ — قناة فبراير (@FebruaryChannel) September 11, 2021

Национальная нефтяная корпорация объявила в пятницу о возобновлении операций по экспорту сырой нефти в портах Ас-Сидра и Рас-Лануф после их однодневной приостановки.

Общество

Жители и высокопоставленные лица района Сулук заявили о категорическом неприятии попыток переноса останков Омара аль-Мухтара, главы вооруженного освободительного движения 30-х годов XX века, призывая правительство и парламент вмешаться.

أهالي وأعيان منطقة #سلوق يعلنون رفضهم القاطع لمحاولات نقل رفات شيخ الشهداء "عمر المختار"، مطالبين الحكومة والرئاسي ومجلس النواب بالتدخل؛ لمنع نقل الرفات من #سلوق #ليبيا pic.twitter.com/MsGLiDLKic — شبكة الرائد الإعلامية (@arraedlgplus) September 12, 2021

Согласно недавно опубликованному отчету Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), количество мигрантов, желающих добраться из Ливии в Европу морем, продолжает расти. Так, в июле зарегистрировано 6 989 попыток переправы, что на 96% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

تقرير: أعداد المهاجرين عبر الأراضي والمياه الليبية في ازدياد ملحوظ



ترددنا بتقنية الـHD على نايلسات 11137 عمودي

معدل الترميز: 27500 #ليبيا #218NEWShttps://t.co/Y5LDacUJsB — 218NEWS (@218news) September 12, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.