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Сенатор Пушков: президент Польши Дуда унизил себя отказом от встречи с Меркель
Политика
Сенатор Пушков: президент Польши Дуда унизил себя отказом от встречи с Меркель
Global Look Press  /  Emmanuele Contini/imago stock&people

, 13 сентября. Отказ президента Польши Анджея Дуды встречаться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возымеет неожиданные дипломатические последствия для обеих стран, уверен сенатор Алексей Пушков.

Член Совета Федерации раскрыл неожиданные последствия дипломатического скандала, разразившегося между Варшавой и Берлином, в личном Telegram-канале. Как отметил законодатель, Анджей Дуда навредил в первую очередь собственному международному авторитету и авторитету своей страны. Германия на протяжении продолжительного времени поддерживала Польшу на международной арене и неоднократно за нее вступалась. И проявленная со стороны польского лидера неблагодарность станет уроком не только для уходящей в отставку Меркель, но и для ее преемника, уверен сенатор.

«Дуда поступил неуважительно и некрасиво, чем принизил не Меркель, а себя. Вместе с тем Германия сама привела Польшу в ЕС, сама потакала ее амбициям и сама носилась с ней, как с писаной торбой, чуть ли не подчиняя свою политику требованиям Варшавы в вопросах о санкциях против России. Меркель сама очень прислушивалась к Польше по всем вопросам, кроме «Северного потока — 2», - вот и получила «благодарность». Хороший урок для будущего лидера ФРГ», — написал Пушков.

Несмотря на заверения МИД Польши и кабмина ФРГ о том, что Дуда и Меркель уладили вопрос, немецкая пресса уже окрестила произошедшее дипломатическим скандалом. Как пишет НСН, наиболее разгромную и агрессивную в отношении Варшавы статью по горячим следам инцидента предоставило авторитетное издание Die Welt.

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Все новости / Политика / Сенатор Пушков: президент Польши Дуда унизил себя отказом от встречи с Меркель
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