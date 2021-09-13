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Похудевшая до 43 кг певица МакSим дала большое интервью Ксении Собчак
Шоу-бизнес
Похудевшая до 43 кг певица МакSим дала большое интервью Ксении Собчак
Prt Scr youtube.com  /  Осторожно: Собчак

Москва, 13 сентября. Известная российская певица Марина Максимова (МакSим) впервые дала интервью после продолжительной болезни, из-за которой сильно похудела.

Журналистка Ксения Собчак попросила гостью назвать свой вес. Максимова призналась, что в последний раз взвешивалась несколько дней назад.

«В районе 43–44 кг. Я очень быстро набираю. Очень быстро прихожу в форму. И тем более что ко мне приходит огромное количество друзей, со всех уголков нашей страны и мира мне шлют подарки, цветы, сладости. Мой дом в тортах и цветах», — поделилась певица в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

В середине июня Максимова была госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из столичных больниц. Врачи диагностировали у нее серьезное поражение легких из-за пневмонии, но тест на коронавирус был отрицательным.

После ухудшения состояния ее ввели в искусственную кому, в которой МакSим находилась 1,5 месяца. Благодаря команде профессиональных врачей артистка все-таки выкарабкалась.

Ранее Максимова представила кавер на собственную песню «Заведи». Композицию она впервые исполнила в 12 лет и неоднократно пела ее на своих сольных концертах.

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Все новости / Шоу-бизнес / Похудевшая до 43 кг певица МакSим дала большое интервью Ксении Собчак
собчак максим певица
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