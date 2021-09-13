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Как появление новых ракет влияет на противостояние Японии и Кореи
Весь мир
Как появление новых ракет влияет на противостояние Японии и Кореи
youtube.com

В глобальном противостоянии двух этносов — японского и корейского (вне зависимости от разделения на северную и южную части полуострова) в последние дни произошли серьезные изменения, тревожно воспринимаемые со стороны Токио, и в какой-то мере триумфально — со стороны Сеула и Пхеньяна.

С 2004 года японцы совместно с Вашингтоном ведут работу по созданию национальной системы ПРО. За это время Япония смогла поставить на боевое дежурство две радиолокационные станции, способные обнаруживать вражеские снаряды и осуществлять на них наведение противоракетных средств.

Кроме того, в морских силах самообороны на боевой службе находятся шесть эсминцев, являющихся носителями систем ПРО «Иджис» и соответствующих ракет, способных сбивать баллистические цели. В настоящее время ведется строительство еще двух кораблей.

Летом 2020 года на Совете национальной безопасности Японии было принято решение отказаться от строительства двух стационарных позиций ракет-перехватчиков из-за их огромной стоимости. Их «полномочия» были переложены на плечи соответствующим образом вооруженных эсминцев.

Данные корабли являются мобильным средством, с их помощью можно быстро нарастить группировку сил ПРО на любом направлении, тогда как стационарные объекты перенести невозможно. Китайские военные специалисты полагают, что имеющиеся силы противовоздушной обороны Японии не смогут отразить массированный ракетный удар, если такой будет выполнен по островам.

«Ракетные» новости с Корейского полуострова

Как бы то ни было, друг друга корейцы тоже не забывают. Разные государственные системы, установленные на южной и северной частях полуострова, заставляют ближайших родственников смотреть друг на друга через прицел.

Принято считать, что обе страны — КНДР и Республика Корея — создавая новые системы вооружения, в первую очередь думают, как их использовать друг против друга, если вдруг противостояние перейдет в вооруженный конфликт.

Инициатива Сеула

Создавая баллистическую ракету Hyunmoo 4-4 для подводных лодок проекта KSS-III (Jangbogo III), специалисты Южной Кореи заявили о возможностях новых ракет поражать цели, расположенные на территории Северной Кореи, и в первую очередь, объекты ядерного комплекса.

Новый снаряд размещается в вертикальной пусковой шахте для крылатых ракет Hyunmoo 3. На днях было проведено испытание баллистической ракеты, которая, по оценкам специалистов, показала дальность пуска порядка 800 км. Таких показателей вполне достаточно для нанесения ударов не только по северокорейской территории, но и по японской.

Обнародованный Сеулом план развития оборонного сектора на 2022-2026 годы предполагает разработку и испытание баллистических ракет повышенной мощности, которые получат большую точность и увеличенную дальность пуска, превышающую 800 км.

Для ударов по защищенным объектам ядерного комплекса КНДР в Республике Корея создаются боезаряды малой дальности, обладающие, при этом, огромной разрушительной силой, сопоставимой с ядерным ударом — они будут нести боеголовку, содержащую до трех тонн взрывчатки. Заявлено, что такое вооружение планируется использовать превентивно — «до пуска ракет со стороны КНДР».

Шаг Пхеньяна

В свою очередь, в Северной Корее также провели испытания. В этот раз специалисты Академии оборонных наук запустили две крылатые ракеты большой дальности, которые, пролетев порядка 1500 км, успешно поразили назначенные цели.

Сообщается, что снаряды находились в воздухе около двух часов. Судя по представленным официальным фото, новые крылатые ракеты по своей аэродинамической схеме напоминают американские «Томагавки», или же российские Х-55, что в военном мире уже давно стало «классикой».

В японо-корейское противостояние добавились новые ракеты
wikimedia.org  / Bdpmax/CC BY-SA 3.0

Постановка на вооружение новых ракетных систем добавляет угроз в сложной схеме взаимоотношений между участниками Азиатско-Тихоокеанского диалога, вовлеченных в решение вопросов по снижению (или разрастанию) различного вида громких вызовов, способных «взорвать регион».

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кндр республика корея суконкин@эксперт
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