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Экипажи вертолетов Ми-35 и Ми-24 прикрыли сухопутные войска на учениях «Запад-2021»

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 11:17
Армия
Экипажи вертолетов Ми-35 и Ми-24 прикрыли сухопутные войска на учениях «Запад-2021»
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Москва, 13 сентября. Экипажи боевых вертолетов Ми-35 и Ми-24 армейской авиации Западного военного округа обеспечили поддержку и прикрытие подразделений сухопутных войск в ходе учений «Запад-2021».

Вертолетчики нанесли удары по живой силе, бронетанковой технике и инфраструктурным объектам условного противника. Экипажи вели огонь противотанковыми ракетами «Штурм-В», «Атака-М», а также неуправляемыми авиационными ракетами С-8 класса «воздух-поверхность» и штатным вооружением.

«Полеты выполнялись на малых и предельно малых высотах, используя в том числе естественные природные укрытия, не позволяя условному противнику себя обнаружить и нанести первым удар по вертолетам», — сообщили в пресс-службе (ЗВО), уточнив, что летчики активно применяли боевой опыт, полученный в Сирии.

Стоит отметить, что учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил России и Белоруссии в нынешнем году. В маневрах задействованы около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, а также около 1,5 тысячи единиц вооружения и техники. Накануне участники маневров тренировались отражать атаки неприятеля на занимаемом рубеже обороны. В свою очередь артиллеристы ЗВО уничтожили маневрирующую колонну противника на полигоне Кирилловский в Ленинградской области, передает Argumenti.ru.

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учения вертолет запад-2021
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