США предостерегают Европу от попыток организовать новый военно-политический альянс

В США внезапно озаботились боеспособностью армий отдельных стран Европы. Так, корпорация RAND опубликовала отчет, суть которого сводится к тому, что у Франции на сегодняшний день одна из сильнейших армий среди стран — участниц НАТО. И эта армия даже готова к полномасштабной войне. Только «очень недолгой войне».

Интересен в этой истории уже сам источник исследований. Дело в том, что RAND — это сугубо американское консалтинговое бюро, которое ведет исследования по заказу Пентагона и аффилированных с ним организаций. Что касается публичных исследований от RAND, то они всегда сопряжены с определенной внешнеполитической конъюнктурой, видимо, с видением этой конъюнктуры американскими военными.

Из наиболее известного можно вспомнить доклад этой конторы в 2017 году под названием The Russian Way of Warfare («Российский путь войны»), где эксперты RAND говорили о том, что мощь российских вооруженных сил за последние годы возросла и будет расти и дальше, но при этом отмечали, что Россия формирует свои вооруженные силы в основном под оборонные задачи:

«Вооруженные силы России строятся с целью защиты своей территории, критически важных объектов и населенных пунктов… Защищая свои земли, Россия намерена избегать полномасштабного столкновения с противником, имеющим схожий или немного меньший военный потенциал».

Это, стоит напомнить, 2017 год — когда разговоры о «российской агрессии» и «российской угрозе» уже льются из каждого утюга. И тут вердикт одного из наиболее уважаемых консалтинговых бюро США: «Нет, в основном «российский путь войны» заточен под оборону».

Эксперты тогда расценили этот доклад как демонстрацию позиции Пентагона: мы также будем наращивать мощь для возможного противостояния с Россией, но панику разводить не нужно, у России нет планов на экспансию.

Тем интереснее смена тональности в адрес Франции от тех же экспертов RAND уже в 2021 году:

«Но перед лицом возможного конфликта с Москвой из-за Восточной Европы и стран Балтии НАТО нужна вся помощь, которую может получить. Франция имеет возможность оказать эту помощь».

Как мы видим, ни слова про оборону, зато сходу и прямо говорится о возможном российском нападении на Восточную Европу.

И понятно, что упоминается Франция как та страна, что, в принципе, может дать России отпор. Правда, снова стоит повториться, отпор недолгий, поскольку ресурсы официального Парижа, по мнению американских экспертов, крайне ограничены.

По сути, это весьма прозрачный намек европейским партнерам о том, что без военного участия США европейская безопасность будет под большой угрозой. Россия тут вообще пришлась «к слову» и на уровне «актуального информационного повода». Поскольку в последние недели и даже месяцы все больше европейских политиков говорят, что нужно создавать свои — европейские — силы обороны без участия Соединенных Штатов, Россию практически не упоминая. Зато подразумевая Афганистан.

Одно из первых громких заявлений подобного рода было сделано кандидатом в канцлеры Германии от социал-демократов (СДПГ) Олафом Шольцем еще в конце марта этого года.

«Для меня общая армия является частью идеи о европейском суверенитете. Такая европейская армия должна быть точно так же прочно узаконена, как сегодня бундесвер. Нам понадобится демократическая структура, которая будет ею командовать и ее финансировать. А такой структурой может быть только более развитый демократически Европейский союз», — заявил тогда господин Шольц.

ПолитРоссия / wikipedia.org/Олаф Косинский/CC BY-SA 3.0 de

В этом заявлении, конечно, много говорилось и о теснейшем партнерстве США и Европы, но основная мысль была проста: Европе нужна именно своя общая военная структура с Соединенными Штатами где-то рядом, но уже «за скобками».

А потом случился Афганистан, и по многим европейским государствам прокатилась волна паники, основной посыл которой — США не выглядят уже надежным союзником, который будет стоять до последнего «на страже демократии». Сначала об этом заговорили в СМИ. Что характерно, вопрос о новых и самостоятельных вооруженных силах объединенной Европы подняло французское издание Le Figaro. То есть в данном случае то, что в RAND озаботились состоянием именно французской армии, — вовсе не случайность.

И сегодня же еще один немецкий политик, депутат Европарламента от консервативной Европейской народной партии Манфред Вебер заявил ровно о том же:

«Я хочу видеть европейскую армию в перспективе. Но мы не сможем получить ее при помощи каких-то мечтаний, мы должны действовать сейчас, шаг за шагом».

И это действительно тревожный сигнал для Соединенных Штатов. Поскольку когда в едином порыве сливаются немецкие консерваторы и социалисты, да еще и говорят в унисон с французами, такую позицию действительно можно считать абсолютно консолидированным европейским мнением.

И здесь логичен вопрос: почему корпорация RAND прошлась именно по французам, а не по немцам? А дело в том, что немцы для США сейчас и важнее, и перспективнее. Ведь именно с Германии начался путь «американо-европейской перезагрузки» и возвращения США в Европу по линии НАТО после политики урезания расходов на Североатлантический альянс со стороны предыдущего американского президента Дональда Трампа.

Global Look Press / Kay Nietfeld / dpa

Эта «перезагрузка» была официально и публично закреплена на встрече Ллойда Остина, министра обороны США, и его немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В рамках встречи Соединенные Штаты увеличили свой военный контингент в ФРГ и обязались расширять его по всей территории стран НАТО. И договорились о «Северном потоке — 2», снижении уровня санкций в отношении российского трубопровода, который для Германии крайне важен. Поэтому «пинать» армию того государства, с которого начинается американское «военно-политическое» возвращение в Европу, как-то не очень логично. А вот Франция, которая является фактически «вторым лидером ЕС», при этом еще и входит в «ядерный клуб», вполне может повлиять на организацию нового военно-политического альянса без США. Это действительно потенциальная проблема. Поэтому французским властям и военным чиновникам нужно было прозрачно намекнуть, что без США они смогут сдерживать «внешнюю агрессию» крайне недолго.

Самое, пожалуй, интересное в докладе RAND — упоминание французской операции «Бархан». Это военное присутствие и борьба с терроризмом в бывших французских колониях в Африке, которая началась в 2014 году. А в июне 2021 года Эммануэль Макрон дал указание о выводе войск. То есть аналогии с операцией США в Афганистане прослеживаются невооруженным взглядом. И намек становится еще прозрачнее: «Вы нам не рассказывайте, пожалуйста, про Афганистан, раз сами на подшефных территориях справились примерно, как мы. То есть никак».

Исходя из вышеприведенного «обмена любезностями», можно предположить, что в Европе действительно усилились настроения «дистанцирования от США». Как минимум они вполне стали частью предвыборных заявлений ряда кандидатов и рассуждений влиятельных экспертов на страницах не менее влиятельных изданий. А Соединенным Штатам, в свою очередь, такие идеи очень не нравятся, а потому исследование RAND можно расценить как пока очень вежливое, но предупреждение «европейским партнерам» даже не думать в эту сторону. А то военного потенциала на такие маневры у Европы не хватит.