Меньшова сравнила последнюю встречу с отцом в больнице с фильмом ужасов

Москва, 13 сентября. Известная телеведущая и актриса Юлия Меньшова вспомнила о последней встрече с отцом, режиссером Владимиром Меньшовым, когда он находился в больнице с коронавирусом.

В конце июня создатель культовой ленты «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов был госпитализирован с коронавирусом. Болезнь у 81-летнего кинематографиста протекала очень тяжело. Его дочь Юлия Меньшова волновалась за отца и попросила врачей дать ей увидеться с ним в реанимации.

«Мне было очень страшно, потому что это не просто красная зона — это какая-то бордовая зона. Это место — реально фильм ужасов», — рассказала она в эфире YouTube-шоу «А поговорить?».

Телеведущая привезла Меньшову вкусной еды, но поговорить с ним не могла. В тот момент режиссер был подключен к аппарату ИВЛ. Он даже не узнал дочь, потому что она появилась перед ним в защитном костюме, пишет «Вечерняя Москва».

Меньшова понимала, что это была последняя встреча. Тогда ей просто хотелось подержать отца за руку, побыть рядом. Но самое тяжелое ждало телеведущую впереди. Когда Владимир Меньшов скончался, она боялась говорить об этом матери, актрисе Вере Алентовой.

Однако звезда кино оказалась крепче, чем думала дочь. Уже через несколько недель после похорон мужа Алентова вернулась в театр. Она переживает утрату любимого мужа, окунувшись с головой в работу.