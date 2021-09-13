Шугалей призвал жестко ответить на задержание в Чехии россиянина для выдачи Украине

Ученый-социолог Максим Шугалей, более двух лет проведший в ливийской тюрьме после незаконного ареста, считает крайне опасным прецедентом задержание в Чехии гражданина РФ по запросу Украины.

Ранее стало известно, что в аэропорту Праги в воскресенье был задержан гражданин России на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. По данным руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова, задержанный — один из участников Крымской весны 2014 года Александр Франчетти, который в последнее время жил и работал в Чехии.

Федеральное агентство новостей /

Максим Шугалей, который прошел все круги ада во время заключения в тюрьме Ливии, считает, что РФ необходимо как можно активнее действовать на международной арене, не допуская фактического похищения россиян по запросу третьих стран — в первую очередь США и Украины.

«Задержание российского гражданина в Чехии — это очень опасный прецедент, — отметил социолог в беседе с ФАН. — Это только начало. Нам необходимо как можно скорее создавать механизмы, чтобы противодействовать фактической системе похищения наших граждан. Нужно жестко реагировать на такие вещи. Иначе, как уже неоднократно предупреждали, наших людей будут задерживать по всему миру».

Напомним, ранее о такой опасности предупреждали в российском МИД. По мнению Шугалея, наше министерство иностранных дел должно в таких вопросах действовать как можно более активно и наступательно.

«Повторю: на подобные действия должен быть очень жесткий ответ, в первую очередь потому, что действия чешской полиции совершенно незаконны. Вообще в этой ситуации есть очень большие вопросы к Чехии. Считаю, что как минимум должна быть нота протеста Чехии со стороны РФ. Почему гражданина России задерживают в стране, где он ничего не нарушил, на основании незаконного требования другого государства?! Такие ситуации совершенно неприемлемы, нужно делать все, чтобы этого не допускать», — подчеркнул Максим Шугалей.

Пресс-служба СК РФ /

Ранее ФАН сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания гражданина РФ в Праге. Возможно, в данной ситуации имеет место злоупотребление международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам, полагают в ведомстве.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества тщательным образом во взаимодействии с МИД РФ изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства», — говорится в пресс-релизе СКР.

О задержании россиянина на основании международного ордера, выданного Украиной, РИА Новости сообщил пресс-секретарь президиума полиции Чехии. В беседе с агентством руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что россиянину «грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть».

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что это полностью соответствует международному праву и Уставу ООН. Тем не менее Киев и поддерживающие его западные страны продолжают пытаться чинить препятствия нормальной жизни Крыма, преследуя россиян, поддерживающих воссоединение полуострова с РФ.

Ученый-социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей во время проведения социологических исследований в Ливии был незаконно задержан и более двух лет без суда провел там в тюрьме в тяжелейших условиях. Шугалея удалось освободить усилиями внешнеполитического ведомства России, в том числе благодаря развернувшемуся в стране общественному движению в его поддержку.