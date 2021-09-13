Минобрнауки России не планирует переводить вузы на удаленку

Москва, 13 сентября. Российские вузы начали учебный год в традиционном очном формате, сообщили в Минобрнауки России.

Специалисты внимательно следят за распространением коронавируса в стране. Эпидобстановка по коронавирусу позволила вузам проводить занятия в стенах учреждений образования. Минобрнауки не планирует переводить студентов на удаленку, следует из сообщения.

Полный перевод вузов на дистанционное обучение невозможен без ухудшения качества работы, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его мнению, учреждения образования достойно справились с брошенными им вызовами на фоне пандемии коронавируса.