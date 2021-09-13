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В Волгограде у Александро-Невского собора открылась выставка
Общество
В Волгограде у Александро-Невского собора открылась выставка
wikipedia.org  /  Shakko / CC BY-SA 3.0

Волгоград, 13 сентября. Экспозиция выставки размещена под открытым небом у самого собора, сообщает «Волгоградская правда». Среди экспонатов уникальные фотографии, документы и исторические заметки разных этапов существования здания со времен Царицына. Полностью восстановленный величественный храм откроется для прихожан в конце следующей недели, но уже сейчас волгоградцы и гости города могут познакомиться с его необычной и богатой историей.

«В истории архитектуры Волгограда есть много интересных страниц, одна из таких знаковых страниц — Александро-Невский собор. Задача сегодняшней выставки — рассказать о них горожанам, — говорит председатель комитета государственной охраны объектов культурного наследия Александр Баженов. — Экспозиция специально задумывалась как уличная, чтобы у большего количества людей был доступ к ней».

«Благодаря этой выставке люди переживут свою духовную причастность к нашей истории, — считает руководитель отдела религиозного образования и катехизации Волгоградской епархии игумен Христофор (Казанцев). — Открытие возрожденного Александро-Невского собора — это символ возрождения православной веры в сердцах людей».

После открытия выставки прошла церемония гашения специального почтового блока, посвященного 800-летию святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя русской земли. Волгоград стал одним из 14 городов России, где прошло такое мероприятие.

Следует добавить, что Александро-Невский собор — точная копия храма, взорванного в Царицыне в 1932 году. Его высота вместе с куполами — 52 метра, одновременно в здании могут находиться до 5 тыс. человек. Официальное открытие восстановленного храма состоится 19 сентября. На его освящение приглашен Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее ФАН рассказывал о разрушенном храме Иоанна Кронштадтского в Донецке. Его восстанавливают на пожертвования россиян.

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