Разведенная Полина Гагарина перестала скрывать новые отношения

Москва, 13 сентября. Известная певица Полина Гагарина невольно подтвердила догадки фанатов о своем новом романе после развода. Возлюбленным артистки называют саундпродюсера Владимира Чиняева.

В прошлом году звезда официально развелась с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. Поначалу она игнорировала любые вопросы о личной жизни, однако позже в соцсетях намекнула, что ее отношения с мужем были далеки от идеала. Практически сразу же после разрыва Гагарину заподозрили в новом романе. Предполагаемым возлюбленным певицы называют саундпродюсера Владимира Чиняева, с которым исполнительница давно сотрудничает. По мнению поклонников, отношения коллег давно вышли за рамки рабочих: пару даже заметили вместе на одном из популярных курортов.

На днях фанаты удостоверились в своей правоте. В Instagram-аккаунте Чиняева появился трогательный пост, посвященный исполнительнице. Он опубликовал в соцсети фрагмент с выступлением Гагариной в шоу «Вечерний Ургант» и публично признался ей в нежных чувствах.

«Лучшая, моя любовь Полина Гагарина. Я так себе и представлял… Благодарен. От души душевно», — написал саундпродюсер.

Полина Гагарина не стала игнорировать пост и в комментариях оставила ему много теплых слов, а также смайлы в виде пылающих сердечек. Поклонники уверены, что это не просто обмен любезностями в соцсетях. Фолловеры назвали Гагарину и Чиняева идеальной парой, а, кроме того, напророчили им счастливое совместное будущее.

Недавно экс-супруг исполнительницы пожаловался на сложности в общении с дочерью Мией. Исхаков заявил, что бывшая жена выдвинула ряд условий, которые он должен соблюдать для встречи с ребенком.